Inizia a lavorare il nuovo reparto al San Raffaele, grazie ai fondi raccolti dai Fedez-Ferragni La coppia ha lanciato un’iniziativa su Internet raccogliendo 4 milioni di donazioni di Sara Monaci

(Ansa)

2' di lettura



È pronto in tempi record - una decina di giorni - il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, realizzato grazie alla raccolta fondi della famosa coppia Fedez-Ferragni, lui cantante e lei influencer di moda, che si sono prodigati per trovare in una settimana 4 milioni.

Entreranno questa mattina i primi pazienti. Ad essere ricoverati per primi saranno tre malati ricoverati in postazioni allestite finora nel pronto soccorso dell’ospedale. Una situazione di emergenza a cui la Regione Lombardia ha dato risposta cercando di creare posti in ogni angolo, passando dall’inizio dell’emergenza a oggi dai circa 720 posti di terapia intensiva (tra pubblico e privato) a oltre 1.100.

Nel giro di una settimana dovrebbe diventare parzialmente operativo anche il nuovo ospedale allestito negli ex padiglioni della Fiera di Milano, nel quartiere Portello, in cui a regime ci saranno 400 posti (qui i “grandi donatori” sono stati Silvio Berlusconi e la famiglia Caprotti).

Il nuovo reparto al San Raffaele, una tensostruttura, è dotato di 14 posti letto di terapia intensiva ed è stato realizzato in 10 giorni. Non si sa ancora

quando e da quale ospedale arriveranno gli altri malati.



Da qualche giorno è iniziata la costruzione di un’altra tensostruttura, adiacente a quella che oggi entra in funzione, che sarà adibita sempre a reparto di terapia intensiva.