Inizia l'Opa Generali, Cattolica piatta in Borsa: si spegne la speculazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Cattolica Ass viaggia sulla parità nel giorno in cui parte l'Opa totalitaria di Generali, che punta a delistare la società. L'Offerta pubblica si concluderà il 29 ottobre e, come noto, vede un prezzo per azione di 6,75 euro. Oggi il titolo è di fatto invariato a 7,03 euro dopo che nelle scorse settimane aveva anche toccato 7,2 euro con il mercato che scommetteva su un possibile ritocco del prezzo da parte di Generali o su eventuali, ulteriori colpi di scena. Entrambi gli scenari, perlomeno in questi giorni, sembrano avere perso consistenza anche se ovviamente andrà poi valutato a ridosso della scadenza l'andamento del dato sulle adesioni.

La scorsa settimana, peraltro, il consiglio di amministrazione di Cattolica Ass- sulla base delle perizie di advisor indipendenti - ha dichiarato congruo il prezzo dell'Offerta Generali, contribuendo così a spegnere le speculazioni su un possibile rialzo al prezzo da parte del Leone. In particolare, esaminati i contenuti del Documento di Offerta e dell’ulteriore documentazione relativa all’Opa Generali e le fairness opinion di Citigroup e di Kpmg, il board"ritiene che il corrispettivo sia congruo, da un punto di vista finanziario, per i possessori di azioni".

Allo stesso tempo, il cda ha dato il via libera alla cessione in Opa del pacchetto di azioni proprie derivante dal recesso del 2020, pari al 12,3%. Ciò avrà un impatto positivo sia in termini di Solvency II Ratio, in misura pari a 14 punti percentuale per l’emittente e a 12 punti percentuale per il Gruppo Cattolica, sia in termini di patrimonio netto, in misura pari a 162 milioni, con una plusvalenza da cessione pari a circa 21 milioni che sarebbe registrata solo a patrimonio netto, senza impatti sul conto economico.