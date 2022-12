Inizia il «Triathlon» dei mercati: ecco perché le Borse temono Fed e Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rien ne va plus. Ormai ci siamo. Iniziano i tre giorni che i mercati finanziari aspettano da almeno due settimane: si inizia con il dato sull’inflazione americana (martedì), per arrivare al Consiglio della Federal Reserve e della Bank of Japan (mercoledì) per finire con la Banca centrale europea e la Bank of England (giovedì). Tre giorni che potrebbero cambiare le aspettative sul 2023. Che potrebbero far sperare i mercati, o deluderli profondamente. In attesa di questa sorta di “Triathlon”, anche...