Iniziativa programma 50 assunzioni tra Roma e Napoli entro il 2025

Con più di 50 assunzioni su profili senior, middle e junior middle entro il 2025, Iniziativa punta ad amplificare il processo di crescita degli ultimi tre anni e a creare una boutique italiana dei servizi di advisory per lo sviluppo delle imprese sartoriale e tagliata sulle specificità delle aziende italiane. Le assunzioni andranno a potenziare il quartier generale di Napoli, la sede di Roma e gli altri uffici di Torino, Milano e Bruxelles.

Dagli anni Settanta Iniziativa agisce come financial advisor supportando anche i processi di pianificazione strategica e attuazione della strategia, riassetto finanziario e societario, ottimizzazione e controllo della performance in primis finanziaria, con un focus specifico al mondo del middle market, ossatura portante del tessuto produttivo del paese.

La società di consulenza, che coniuga una rilevante capacità di sostenere i processi di espansione delle imprese fondendo in modo strategico servizi volti ad affiancare la crescita per linee esterne (mediante fusioni ed acquisizione) e quella per linee interne (innovazione, crescita della capacità produttiva, sviluppo dell’organizzazione e dei processi interni, compliance) con l’accesso al mercato dei capitali, ha aiutato aziende e istituzioni nei loro processi di sviluppo con oltre 2,2 miliardi di euro di investimenti produttivi supportati negli ultimi 15 anni, oltre 500 milioni di euro di investimenti in Ricerca & Innovazione agevolati e numerose operazioni di finanza straordinaria.

«Dopo aver lavorato con ruoli dirigenziali nelle multinazionali della consulenza abbiamo scelto», spiega l’ad di Iniziativa Ivo Allegro, «di utilizzare un approccio originale tarato sulle caratteristiche delle società italiane, senza emulare quello che si fa nei paesi anglosassoni, e di far crescere la nostra società sul mercato italiano ma, in controtendenza, non trasferendo tutto a Milano e lasciando a Napoli, che è la terza città d’Italia, il nostro headquarter. Siamo innovatori e, quindi, ci piace rompere gli stereotipi e l’area di Napoli è un territorio dove la qualità della vita è in deciso miglioramento, come si stanno accorgendo tanti turisti che visitano la città, e la qualità delle risorse umane di ottimo livello».

Iniziativa è leader di mercato negli strumenti agevolativi complessi, con una quota di mercato di oltre il 5% sul totale dei finanziati, avendo portato a positiva conclusione 16 Contratti di Sviluppo, di cui 3 nel solo 2023, e altri strumenti di programmazione negoziata per investimenti produttivi dal 2014 ad oggi per oltre 600 milioni e 15 operazioni sugli Accordi per l’Innovazione nei settori aeronautico, automotive, nel comparto servizi per l’ingegneria e l’industria offshore, nelle telecomunicazioni, nel farmaceutico, nell’energia, nel building, nella sostenibilità e nel ferroviario per oltre 100 milioni di investimenti sulla R&I.