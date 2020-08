Iniziative Bresciane vola in Borsa. Dolomiti Energia punta al 16%

Per gli analisti di Equita l'operazione potrebbe servire a Inbre per finanziare l'acquisto di 13 impianti in Toscana

Iniziative Bresciane (Inbre) corre in Borsa dopo essere stata fermata in volatilità a +12% in apertura e dopo non aver fatto prezzo sulla notizia dell'offerta da parte di Dolomiti Energia per acquistare il 16% del capitale. "Notizia a nostro avviso positiva", scrivono gli analisti di Equita. "Anche se non specificato nel press release - proseguono gli analisti - riteniamo che l`operazione sia finalizzata a dotare Inbre delle risorse necessarie a finanziare il progetto, comunicato ad inizio anno, per 9.52 MW concessori in Toscana".

Risorse potrebbero finanziare l'acquisto di 13 impianti in Toscana

L`investimento avrebbe una dimensione significativa per Inbre, con 40 GWh annui di produzione a regime e un investimento di 65 mln complessivi, attualmente non finanziabili interamente dalla società. Per Equita "l`operazione sarebbe positiva perché consentirebbe a Inbre di raccogliere le risorse equity per espandere significativamente la capacità installata nei prossimi anni. I 13 Impianti Toscani, infatti, potrebbero pesare a regime (2-3 anni) circa il 20% della produzione complessiva di gruppo, dando visibilità alla crescita di medio termine". Inoltre, secondo gli esperti, l'operazione sarebbe neutrale in termini di utile per azione e consentirebbe "di acquisire un socio industriale rilevante (Dolomiti è uno dei maggiori produttori nazionali) in ottica di crescita futura, di risparmi potenziali e ulteriori operazioni di mercato". Sul fronte della valutazione, quella di 21,15 euro per azione (o circa il 38% di premio sui prezzi attuali di borsa) è "molto elevata". L`operazione con Dolomiti consentirebbe di coprire il 20% circa dell`investimento complessivo per gli impianti Toscani, "resta da verificare se saranno necessarie ulteriori operazioni residuali di mercato per sostenere l`investimento", conclude Equita.

