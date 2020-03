Conte: «Obbligo massima sicurezza ai lavoratori: a breve gratis guanti e mascherine»

Filcams minaccia fermo del commercio

Uno sciopero di una settimana, fino al 21 marzo, è stato indetto dalle tute bludello stabilimento Hitachi rail Pistoia per verificare che siano state prese tutte le misure possibili per lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dai decreti ministeriali. E la Filcams minaccia un fermo degli addetti del commercio - e i lavoratori dei servizi in appalto e del turismo -, lamentando il mancato rispetto delle norme di sicurezza, delle previsioni sulle distanze, dei dispositivi di protezione, del divieto di assembramento.

Allarme delle imprese: con gli stop produzione a rischio

Le imprese hanno confermato l’impegno alla tutela della salute e sicurezza, ma hanno lanciato l’allarme sui rischi che con la chisura del sistema industriale a breve non si potranno garantire gli approvvigionamenti alle famiglie.

I costruttori Ance: «Costretti a sospendere i cantieri»

Mentre l’incontro era in corso, l’Associazione nazionale costruttori edili ha diramato una nota in cui comunica che, vista l’impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute, «con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza». «Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire», sostiene il presidente Ance Gabriele Buia, che chiede al Governo di adottare subito nel prossimo Dpcm le misure necessarie a chiudere temporaneamente i cantieri, tra cui l’ampliamento della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali e la garanzia di liquidità alle imprese con una moratoria di tutti i debiti.

