Inizio d’anno con il botto per bitcoin: sopra 31mila dollari vale più di Warren Buffett La criptovaluta continua la sua corsa con quotazioni quasi quintuplicate rispetto a un anno fa. di P.Sol.

Reuters

La criptovaluta continua la sua corsa con quotazioni quasi quintuplicate rispetto a un anno fa.

3' di lettura

Il nuovo anno inizia come era finito il vecchio per quanto riguarda il bitcoin. La criptovaluta più famosa ha infatti rotto a metà giornata la soglia dei 30mila dollari e un’ora dopo aveva già superato quota 31mila, con un guadagno attorno al 7% in poco più di un giorno, da inizio anno.

A questi livelli ha raggiunto una capitalizzazione totale attorno a 580 miliardi di dollari, superando così quella della Berkshire Hathaway del leggendario Warren Buffett: un segnale che ha anche un valore simbolico...