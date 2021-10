Europa in progresso. A Milano focus su banche, scatta Exor

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo una settimana contrastata, le Borse europee iniziano in sostanziale equilibrio una settimana che vedrà gli investitori concentrati sulle trimestrali (dai colossi internet e tech degli Stati Uniti a molti gruppi europei), ma anche sul Pil americano del terzo trimestre e sull'inflazione dell'Eurozona di ottobre che arriverà venerdì all'indomani dell'appuntamento con la Bce.

Gli indici sono poco mossi, con il FTSE MIB di Milano che va a caccia della quarta ottava di rialzi consecutiva. I titoli di Piazza Affari inoltre beneficiano anche del giudizio di S&P sul debito italiano: la società di rating ha confermato la valutazione «BBB», ma alzato l'outlook a «positivo». Seguono il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam, il Ftse 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid.



Focus sulle banche, a Milano salta Unicredit-Mps

Attenzione sul settore bancario: Hsbc ha sorpreso con un incremento del 76% degli utili nel terzo trimestre, martedì sarà la volta di Ubs. A Miilano, lo stop alle trattative tra il Tesoro italiano e Unicredit per l'acquisizione da parte di quest'ultima di Banca Mps scuote gran parte dei titoli del settore bancario. Gli investitori puntavano su una acquisizione degli asset di Monte dei Paschi con un forte contributo pubblico che avrebbe neutralizzato gli impatti patrimoniali e favorito la razionalizzazione dei costi. Scivola anche Bca Carige, altra banca in cerca di un "cavaliere bianco" e che paga a questo punto il pessimismo degli operatori per una soluzione in tempi rapidi. Salgono invece Banco Bpm e Banca Pop Er che a questo punto potrebbero diventare le protagoniste di altre operazioni di M&A.

Spread sale a 108 punti, rendimento decennale a 0,98%

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund che ignora la promozione per il debito sovrano dell'Italia da parte di S&P che, venerdì scorso, ha portato a positivo (da stabile) l'outlook sul rating della Repubblica Italiana pur mantenendo la sua valutazione e 'BBB'. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco e' indicato, in avvio, a 108 punti base, dai 105 punti base del riferimento precedente. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato un'ultima posizione allo 0,98% dallo 0,97% del closing di venerdì scorso.

Tokyo chiude in calo su debolezza Wall Street e timori Covid

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che ha risentito della seduta debole di Wall Street dello scorso venerdì e delle nuove restrizioni ai viaggi imposte dalla Cina in alcune aree del Paese a seguito della recrudescenza dell'epidemia di Covid-19. A fine seduta l'indice Nikkei si è attestato a 28.600,41 punti segnando un calo dello 0,7% rispetto al riferimento precedente. In ribasso anche il più ampio Indice Topix che ha segnato una flessione dello 0,34% attestandosi a 1.995,42 punti.