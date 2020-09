Innocenti Spider, nonostante i problemi «alla nascita» oggi è un buon acquisto

Leggi anche Peugeot 304: cabriolet o Coupé ancora oggi assicura comodità e piacere di guida

Già nel 1961 tre cavalli aggiuntivi vengono trovati attraverso una più accurata messa a punto del motore, ma per avvicinarsi alla soluzione del problema occorre attendere il 1963 con l’adozione della versione da 1,1 litri del motore: i cavalli diventano 58, o almeno così viene dichiarato; noi non ci crediamo poiché sarebbero gli stessi della prima versione della Autobianchi A112 Abarth un poco più pesante e dalla sezione frontale certamente più ampia.

Non si spiega quindi come mai la Spider S, come è stata ribattezzata, nella prova di Quattroruote ancora non raggiunga i 140 km/h e nello 0-100 impieghi circa sette secondi in più; in ogni caso però, in uniformità con quanto nel frattempo acquisito dalle sorelle inglesi (nel frattempo si era aggiunta la MG Midget), si era provveduto a montare i freni anteriori a disco ed il caratteristico specchietto laterale cromato di forma rettangolare e con un lungo gambo era ora montato di serie.

All’interno un’altra stranezza, per usare un eufemismo: si adotta il volante, sempre troppo grande e con anello lucido del clacson, una vera sciocchezza su di un’auto scoperta, della A40 S. Allora, quasi tutto è da buttare su questa automobilina? Assolutamente no. Qualora non siate particolarmente ingombranti fisicamente, essa, soprattutto nella seconda serie da 1,1 litri, consente di divertirsi guidando (in particolare se avrete l’accortezza di montare un bel volantino after market di diametro ridotto) e di acquisire un pezzo di design italiano poco conosciuto ed ancor meno diffuso, allestito su di una meccanica magari poco entusiasmante ma molto robusta e di facile mantenimento.

Pochi ma tutti belli i colori disponibili: bianco, giallo ocra e rosso con interni neri, blu con interni avorio e grigio grafite con interni rossi; oggi trovandone una in ottimo stato non è il caso quindi di impuntarsi su uno piuttosto che un altro perché la macchina, venduta in un numero di esemplari sconosciuto ma comunque basso, è diventata rarissima.

Piuttosto fare attenzione alla presenza di tutti i particolari caratteristici di finitura che potrebbero rivelarsi introvabili; la meccanica invece, come detto, ha equipaggiato milioni di auto inglesi per cui tutto è reperibile ed anche a prezzi bassi. Come quello di acquisto che è meglio non ecceda i dieci/dodicimila Euro con prospettive interessanti di investimento: la rarità, alla fine, paga sempre.