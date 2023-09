Innocenzo Cipolletta designato presidente dell’Aie (editori di libri)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Innocenzo Cipolletta si avvia a essere il nuovo presidente di Aie, l’associazione che riunisce gli editori italiani. Cipolletta, attuale Presidente di Confindustria Cultura Italia e componente del cda di Laterza, subentra alla guida degli editori di libri italiani dopo i sei anni di presidenza di Ricardo Franco Levi.

Nomina il 28 settembre

«Il Consiglio Generale dell'Associazione Italiana Editori (AIE) riunito oggi, 14 settembre, a Milano – si legge in una nota – ha indicato come candidato alla Presidenza dell'Associazione per il prossimo biennio il professor Innocenzo Cipolletta. L'assemblea per il rinnovo delle cariche dell'Associazione è fissata per il prossimo 28 settembre a Milano».

Lunga esperienza

Lungo curriculum quello di Cipolletta, che riveste inoltre il ruolo di Presidente dell'Aifi (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e di Inpiù Spa. È Vice Presidente Febaf, nonché componente del cda della Fondazione Censis e della Fondazione Lars Magnus Ericsson. È inoltre componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'Economia della Cultura (Aec) dopo esserne stato presidente dal 2008 al 2019.

Pubblicista e commentatore economico, oltre ad aver firmato numerosi articoli scientifici e libri, è socio di enti morali quali la Società italiana di Statistica, la Società Italiana degli Economisti, la Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica, l'Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione Economica e dell’Azienda (Istao) e l'Istituto Affari Internazionali (Iai).

Ex presidente delle Ferrovie dello Stato

Nato a Roma l'8 dicembre 1941 In passato, è stato Presidente di Aicc (Associazione imprese creative e culturali) di Assonime, dell'Università di Trento (dal 2003 al 2018), Presidente di Ferrovie dello Stato (dal 2006 al 2010), Presidente de Il Sole 24 Ore (dal 2004 al 2007), Presidente della Marzotto Spa (dal 2000 al 2003), Commissario del Palazzo delle Esposizioni a Roma (dal 2015 al 2018) e Direttore Generale di Confindustria (dal 1990 al 2000), avendo ricoperto inoltre ruoli di funzionario e di dirigente presso l'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e l'Isco (Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura).