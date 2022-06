«Innovare e investire nei saperi per battere la concorrenza»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«È la tensione all'innovazione che contraddistingue questa regione che ci permetterà di marcare la differenza rispetto alla media del Paese e di stare al passo con le più importanti regioni economiche del mondo, anche in questo periodo di profonda incertezza, ma per mantenere viva questa intraprendenza occorre un grande investimento nei saperi manifatturieri e in competenze specialistiche». Sale al timone di Confindustria Emilia-Romagna armata di ottimismo e pragmatismo Annalisa Sassi, scelta all'unanimità a fine aprile, in occasione del 50ennale dell’organizzazione che rappresenta in regione circa 6.300 imprese e 320mila dipendenti. Parmense doc, di Colorno, classe 1976, quarta generazione alla guida – assieme ai due fratelli – delle aziende alimentari di famiglia (Casale, Prosciuttificio San Pietro e Selva Alimentari), Annalisa Sassi lascia la presidenza dell’Unione degli industriali di Parma con alla spalle una solida carriera nella rappresentanza associativa (iniziata nel 2009 come presidente gruppo Giovani nazionale di Federalimentare) che affianca da sempre all’attività imprenditoriale, dopo una laurea in Economia aziendale all'Università di Parma e un Master in Corporate finance alla Sda Bocconi, con una breve incursione lavorativa anche nel mondo bancario milanese.

Che obiettivo si è data per questi quattro anni di mandato?

Loading...

Cercare di rendere più dinamico possibile il territorio, nonostante il momento di grandissima discontinuità, per innestare i nuovi temi dell'energia, della mobilità elettrica, dell'idrogeno, dei supercomputer nel nostro ecosistema manifatturiero e dare vita a nuove specializzazioni produttive. L'impresa è il vero motore di crescita e sviluppo dei territori, linfa che crea benessere sociale e qualità della vita, ma l'impresa è fatta di persone e oggi siamo tutti in grande difficoltà a trovare competenze e professionalità adeguate alle esigenze aziendali.

Nel suo discorso di insediamento ha messo la formazione tecnica in cima alle priorità: concretamente che cosa farà Confindustria?

Parto dalla premessa che il sistema scolastico, formativo e universitario della regione è tra i migliori del Paese anche grazie alla coesione straordinaria tra industria e istituzioni per rafforzare il sistema di competenze: l'esperienza degli ITS ne è un esempio. Ma il mismatch tra domanda e offerta di profili tecnici è alto e siamo allarmati, solo un quinto dei ragazzi che entra all'università sceglie profili Stem: credo si debba allargare la partnership pubblico-privata e la coprogettazione dei contenuti formativi sperimentata con gli ITS a tutta la filiera dei saperi e bisogna comunicare di più il valore della cultura tecnica tra i giovani e le loro famiglie. Mentre dentro alle aziende dobbiamo investire in re-training e in percorsi di mentorship per trasferire le competenze dei lavoratori più anziani ai giovani.