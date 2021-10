Innovare insieme: nasce il primo Non Fungible Token di How to Spend it

Ascolta la versione audio dell'articolo

Unire due sigle in un acronimo apparentemente complicato, NFT&DIY, per compiere un'operazione semplicissima: aprire un dialogo con i nostri lettori e riservare loro un'esperienza personalizzata con contenuti di cui siano gli unici proprietari, ma anche i protagonisti attivi. La creatività è un ecosistema e la tecnologia è solo un tramite di partecipazione.

How to Spend it è da sempre un giornale che racconta la bellezza come piacere personale e occasione relazionale, saper fare e saper vivere, lusso di un tempo ben speso e condiviso. Allargandosi la piattaforma degli strumenti di comunicazione a nostra disposizione, è stato naturale, proprio per un numero dedicato alla passione moda, aprire un canale di contatto nuovo, diretto e one-to-one con i nostri lettori.

Mai come di questi tempi si sente parlare di Non fungible token, ancora pochi sanno con precisione di cosa si tratta. Potremmo definirli pezzi unici (un concetto molto fashion e molto luxury), di cui non esiste nulla di identico al mondo (per questo appunto non fungible). Possono essere creati, comprati, venduti, donati, collezionati, ma mai scambiati “alla pari” perché non c'è un altro pezzo uguale che abbia lo stesso valore.

Ne sapete di più dopo questa definizione? Non molto. La vostra vita si può considerare migliorata dopo questo chiarimento? Decisamente no. La verità è che la blockchain è uno strumento, quello che conta è il contenuto. Per How to Spend it, nato per offrire esperienze rare, speciali, provate in anteprima e replicabili dai suoi lettori, NFT è una sorta di club house a portata di smartphone, un posto dove rilasciare contenuti ancora più inediti, rari, esclusivi di quelli presenti nel giornale. Oggetti, servizi, informazioni che saranno visibili solo a voi. Vi portiamo dietro le quinte dei nostri shooting, vi facciamo collezionare le nostre copertine (anche quelle che non hanno mai visto la luce), vi facciamo giocare, acquisire punti, inventare, dialogare con noi.

«Il futuro dischiude un'infinità di potenziali nuovi mondi. Alcuni incutono timore, altri sono entusiasmanti, ma tutti sono in gran parte inesplorati». Si apre così la mappatura, firmata da Accenture, dei nuovi territori che faranno di quest'anno la chiave di volta per ridefinire il XXI secolo. E' in atto un profondo cambio di passo che lo smarrimento collettivo della pandemia ha imposto alla ripartenza economica e sociale. Fra i sette Fjord Trends 2021, almeno due ci riguardano direttamente. Il primo è il desiderio profondo di nuove interazioni, il secondo è la cosiddetta Do It Yourself Revolution, la rivoluzione fai da te, intesa come capacità di consentire alle persone di essere creative nel loro modo di vivere.