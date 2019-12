"Innovation day": ricerca, innovazione e tecnologia per promuovere la nuova imprenditorialità Sesta tappa del roadshow del Gruppo 24 Ore per approfondire le eccellenze della manifattura, dei servizi e dell'agroalimentare made in Italy di Nicoletta Cottone

2' di lettura

Start-up, aziende nazionali e multinazionali che investono sul territorio. Piccole e grandi imprese che hanno sposato percorsi di innovazione, ma anche atenei all'avanguardia nella ricerca sono protagonisti della sesta tappa del roadshow del Gruppo 24 Ore "Innovation Days, le eccellenze del territorio", organizzata a Roma all'Auditorium di Confindustria a Roma. Aprono i lavori Fabio Tamburini, direttore del Sole 24Ore, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, Virginia Raggi, sindaca di Roma e Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria Lazio.

Boccia: la forza delll'Italia è nelle imprese

L'iniziativa de Il Sole 24 Ore Innnovation days è «esempio di come la forza dell'Italia sia nelle sue imprese: piccole, medie, grandi». Così Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, dal palco dell'evento davanti a oltre 450 partecipanti. «Sappiamo bene che in ogni settore abbiamo aziende eccellenti, in fase di transizione e marginali. Questo significa che bisogna avere una capacità di analisi superiore, per comprendere perchè alcune sono eccellenti e altre no». Boccia ha citato l'importanza dell'economia reale, «un fondamentale della stagione europea passata e futura per ridurre divari e riattivare l'ascensore sociale».

Raggi: lanciare lo sguardo verso il futuro

«Dobbiamo lanciare lo sguardo verso il futuro - ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi - dobbiamo essere pionieri dell'innovazione». Obiettivo fa ripartire l'economia della città, coordinando meglio pubblico e privato e sburocratizzando la Pa, con un futuro all'insegna della green economy.

Tortoriello: ricerca e innovazione per una nuova imprenditorialità

«Nel primo semestre 2019 l'export laziale di servizi alle imprese è pari a 12 miliardi, di cui 4,5 solo dal settore Ict - ha dichiarato Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria -. Il Lazio è una regione che vanta eccellenze imprenditoriali nei settori quali aerospazio, life sciences, energie rinnovabili, circular economy, big data solo per citarne alcuni, ed ha una concentrazione irripetibile di Centri ed Istituti di Ricerca. Con l'obiettivo di rendere stabile e continuativa la collaborazione tra imprese e Università, Unindustria ha sottoscritto un Accordo quadro con le principali Università del Lazio proprio sui temi della ricerca, dello sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per promuovere una nuova imprenditorialità con particolare riguardo alle pmi ed alle startup innovative».

L'evento, patrocinato da Unindustria Lazio, vede in qualità di partner Tim, UniCredit, Rekeep, Acea, Aci, Ismea, Pegaso Università Telematica, Peugeot, Snam e Wavemaker.