Innovation Days, digitalizzazione e sostenibilità: così il Lazio raccoglie la sfida

I servizi e la grande industria sono il punto di forza tradizionale del tessuto produttivo laziale, che sta mostrando grande dinamismo nei settori all’avanguardia per tasso di innovazione, dalla farmaceutica all’aerospazio, fino all’agricoltura. Le transizioni delle imprese del territorio sulla strada della digitalizzazione e della sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni, dall’ambientale alla finanziaria, sono state al centro dell’ottava e ultima tappa di Innovation Days 2022, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria, organizzato con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria e il supporto di 4.Manager. L’appuntamento, giunto alla quarta edizione, si è concentrato quest’anno sulla ripartenza post-pandemica sostenuta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La sinergia pubblico-privato

Nella sede di Unindustria, moderati la mattina da Filomena Greco e il pomeriggio da Nicoletta Picchio, entrambe giornaliste del Sole 24 Ore, si sono confrontati esponenti delle istituzioni e delle imprese. «L’intento è quello di raccontare le eccellenze dell’economia reale e della manifattura, la spina dorsale di questo Paese», ha sottolineato nel suo saluto introduttivo Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. Seguito dall’assessora alle Attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, che ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare le sinergie tra pubblico e privato: «I finanziamenti del Pnrr, così come il Giubileo e la candidatura di Roma a Expo, ci offrono nuove opportunità per migliorare il nostro ecosistema e per investire sull’innovazione come veicolo di sostenibilità. La leva pubblica deve essere la mente organizzativa capace di scegliere azioni mirate per far sì che cittadini e imprese abbiano le capacità di rispondere e interagire con le nuove sfide e diventare protagonisti».

Pmi italiane hanno buon livello base di intensità digitale

La sessione mattutina della giornata si è aperta con l’intervento di Fabio Rapiti, direttore centrale per le statistiche economiche Istat, che ha fornito il quadro più aggiornato del livello di digitalizzazione delle Pmi italiane, tratto dai dati Eurostat del 9 dicembre scorso. Un quadro lusinghiero per il livello base di intensità digitale: la quota di piccole e medie imprese che lo possiede è pari al 69,9%, superiore alla media Ue del 69,1%. Il target per il 2030 è arrivare al 90%.

Partita la rilevazione multiscopo sulle imprese

Va peggio quando guardiamo alle competenze più evolute: appena il 26,8% delle nostre Pmi si colloca a livelli alti dell’indicatore, contro il 30,8% della media europea. Rapiti ha sottolineato come sia in corso dal 25 novembre (fino al 31 marzo) la rilevazione multiscopo sulle imprese, che esplorerà anche le dimensioni dell’innovazione e della digitalizzazione su un campione di ben 280mila aziende. «È importante partecipare», ha esortato l’esperto. «La rilevazione è una grande operazione offerta al Paese, anche in termini di supporto alle policy».

Nel Lazio si concentra l’11% del fatturato nazionale

È stato Marco Agosto, responsabile Marketing&Business Strategy di Banca Ifis, a illustrare nel corso della prima tavola rotonda la fotografia del Lazio scattata dal Market Watch. Nella regione si concentra l’11% del fatturato nazionale grazie alla presenza di 305mila imprese che generano 441 miliardi di euro di ricavi. «Tra i vari settori - ha spiegato Agosto - quello farmaceutico e quello agroalimentare dell'Agro Pontino rappresentano due vere e proprie eccellenze in grado di reggere il livello della sfida anche nel complesso mercato internazionale».