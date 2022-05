Innovation Days, in Emilia Romagna la seconda tappa

Ascolta la versione audio dell'articolo

È dedicata all’Emilia Romagna, Martedì 10 maggio, la seconda tappa di Innovation Days 2022, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”, organizzata con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria e il supporto di 4.Manager. I lavori si apriranno alle 9,30 con gli interventi di Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore, e Fabio Storchi, Presidente di Unindustria Reggio Emilia; seguirà un dibattito sulla “Transizione digitale come leva per lo sviluppo delle imprese”, con Andrea Berna, Responsabile Commerciale Italia Banca Ifis, Stefano Cattorini, Direttore Bi-Rex, Andrea Chiesi, Presidente Cerr - Confindustria Emilia Romagna Ricerca – Digital Innovation Hub ER, e Valeria Pignedoli, Manager Tecnopolo Bologna CNR e Direttore MISTER Smart Innovation. Innovation Days proseguirà con un focus su sostenibilità e creazione di valore, con Federica Minozzi, Ceo Iris Ceramica Group, Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare e Molini Industriali, e Lapo Vivarelli Colonna, Ceo Officine Maccaferri.

Innovation Days Lombardia– 7 aprile 2022

La mobilità sostenibile

Il dibattito si sposterà quindi sulla mobilità sostenibile con Giuseppe Corcione, Ceo Reinova, Valentina Orioli, Assessora alla Mobilità del Comune di Bologna, e Alberto Viano, Ceo di LeasePlan. Di imprenditoria femminile si parlerà con Katia Gruppioni, Presidente Delegazione Emilia Romagna Aidda, mentre del ruolo del Parco Innovazione “Reggiane” si discuterà con Luca Vecchi, Sindaco Reggio Emilia, Giovanni Verzellesi, Pro Rettore Università di Modena e Reggio Emilia, e Fausto Mazzali, Presidente Fondazione REI. I lavori si concluderanno con l’intervento di Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia Romagna sulle modalità con cui la regione utilizzerà i fondi del Pnrr per l’innovazione.

Le competenze

Il pomeriggio sarà dedicato alle competenze e agli strumenti per affrontare la transizione verso la sostenibilità: il Direttore Generale di 4.Manager, Fulvio D’Alvia, presenterà il progetto Rinascita Manageriale - visibile sul sito 4Manager.org - per sostenere le aziende nell’acquisizione di competenze manageriali. Tema affrontato anche nella sessione di “speed date”, al termine del pomeriggio, dedicata a incontri tra imprenditori e manager. Quest’anno sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming e in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid (obbligatori iscrizione e mascherina), presso la Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli a Reggio Emilia.

Per registrarsi: https://virtualevent.ilsole24ore.com/innovationdays2022/emilia-romagna. A questo indirizzo è possibile anche consultare il programma di dettaglio dell’incontro. Main Partner dell’evento è Banca Ifis, Official Partner è LeasePlan ed Event Partner sono Audi, Maccaferri, Regione Emilia Romagna e UnipolSai Assicurazioni. Shaa è partner tecnico.