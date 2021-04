“Innovation days – La fabbrica del futuro”, riparte il Digital Roadshow di Sole 24 Ore e Confindustria

3' di lettura

Processi produttivi, progettazione, manutenzione, logistica, alimentare, auto, componentistica, macchinari: sono alcuni dei temi su cui si concentrerà la terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta l'economia italiana con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria e il supporto di 4Manager.



L'edizione 2021 si svilupperà in 10 tappe attraverso le Regioni, entrando nelle fabbriche e nei Competence Center per raccontare, attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, modelli di business innovativi e nuove professionalità messi in campo per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica.



“Innovation Days è un progetto di grande respiro del Gruppo 24 ORE, grazie al quale stiamo dando voce ai territori ed alle imprese per raccontare e condividere nuovi modelli di innovazione e di sostenibilità che hanno permesso di generare esempi di successo – sottolinea il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini -. Un percorso che ha ricevuto una forte dimostrazione d'interesse da parte del pubblico, come confermano gli oltre 13mila utenti registrati alle 8 tappe dei roadshow 2020. Raccontare le eccellenze imprenditoriali del panorama italiano è un obiettivo importante che coinvolge tutto il sistema informativo del gruppo Sole 24 Ore e che intendiamo perseguire anche con la nuova edizione del roadshow, che quest'anno avrà la novità di andare a vedere che cosa succede nelle fabbriche, come innovano e come si rinnoveranno per dare una spinta decisiva al rilancio del Paese post pandemia”.

Secondo il vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese, Maurizio Marchesini “la priorità per traghettare il Paese fuori dalla crisi è il progresso della campagna vaccinale, ma intanto dobbiamo proiettare il nostro sguardo verso prospettive economiche e sociali a medio termine in un mondo in rapida trasformazione. Oggi vediamo un'economia e una società compresse ma anche un forte potenziale di sviluppo, con tante risorse ed energie che possono e devono essere liberate. In questo senso, il programma Next Generation EU, è la prima grande occasione per il nostro Paese. Tutte e sei le missioni in cui è articolato il Piano europeo incrociano i grandi driver della digitalizzazione e della sostenibilità. E' quindi fondamentale concentrare le migliori energie e competenze del Paese su questi temi, a cui ancorare la ripresa economica e il rilancio degli investimenti. Il progetto Innovation Days va proprio in questa direzione, nell'ottica di comprendere da vicino i nuovi modelli di business adottati dalle imprese in un momento difficile come quello attuale e svilupparne di nuovi”.

Ciascun incontro, moderato dai giornalisti del Sole 24 Ore e trasmesso in diretta streaming, sarà centrato su temi specifici con l'obiettivo di mettere in luce le caratteristiche e valorizzare le eccellenze territoriali, assieme alle filiere più rappresentative.