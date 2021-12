Innovation days, il lungo viaggio nell’Italia che vuole ripartire

Innovation Days Sicilia – 25 novembre 2021

Il primato della chimica

In tempo di pandemia, poi, chi è riuscito ad adattarsi alla situazione valorizzando il percorso di digitalizzazione e innovazione, è riuscito a diventare competitivo. «Il Lazio ha dimostrato una grande capacità competitiva, anche in un periodo di crisi, arrivando a concentrare l’8% dell’export chimico nazionale e il 34% dell’export farmaceutico - ha detto Alessandro Francolini, vice presidente di Unindustria -. Riflettere sulla fabbrica del futuro significa certamente interrogarsi sulle tendenze del lungo periodo, ma anche capire quanto le nostre imprese siano pronte a cambiare già oggi, quanto futuro sia già presente nelle nostre fabbriche».

Tra Pomezia e Latina

In questo scenario rientrano i due centri di Pomezia e Latina in cui opera Johnson & Johnson, come ribadito da Massimo Scaccabarozzi, Presidente Janssen Italia, Head of External Affairs Johnson & Johnson Italia: «L’Italia è entrata a pieno titolo nella produzione dei vaccini contro il Covid dando il suo contributo in un progetto di ricerca globale. Sono oltre 300 i progetti di vaccino allo studio dei quali 130 in sperimentazione ma solo quattro approvati dalle agenzie regolatorie che ne hanno all’esame altri 4. Il vaccino Janssen è tra quelli approvati e continuiamo a svilupparlo anche alla luce della sua approvazione come dose booster». Quanto all’importanza della ricerca poi, il manager ha citato un dato: «Per ogni euro investito ci sono ritorni per lo Stato di 2,8 e oltre 3 se sono in area di oncologia».

Innovation Days Veneto – 10 novembre 2021

L’altra faccia della pandemia

Che la pandemia abbia accelerato un percorso che porta a cambiamenti anche nel mondo della finanza non è certo una novità. Non a caso Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy Banca Ifis, sottolineando il fatto che «negli ultimi 18, 24 mesi, è cambiato il quadro sulla parte bilancistica italiana» ha sottolineato il fatto che per valutare un’azienda bilancio e Pfn non sono più sufficienti. «C’è un mondo di filiera – ha sottolineato – e si deve quadrare all’azienda e a quello che genera, quanto benessere di filiera determina e quanto gestisce». Non meno importante il ruolo dei consorzi fidi in un settore che, come ha evidenziato Giuseppe Andrea Tateo, Ceo Commerfin, «ha bisogno di innovazione». «L'innovazione finanziaria è un processo da mettere in atto e le Pmi vanno accompagnate – ha aggiunto -. È necessario uscire dalla logica dell’emergenza e sono necessari nuovi strumenti per finanziare l'innovazione anche guardando al ricambio generazionale». Perché «le nuove generazioni nascono 4.0 e vedono già il 5.0».

Tabacco, innovazione e investimenti

Non esente dalle trasformazioni e dalla rivoluzione digitale e sostenibile neppure il settore del tabacco. A viaggiare all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, come ha raccontato Massimiliano Colognesi Head of External Affairs, è Bat Italia che ha programmato un piano di investimenti «da mezzo miliardo» per la realizzazione di un centro con 600 dipendenti in uno spazio di 20 mila metri quadrati nell’interporto di Trieste. «Previsto un indotto di 2.100 unità – ha aggiunto –. Inoltre abbiamo un piano che ha come obiettivo il raggiungimento del plastic free entro il 2025».

Una spinta sulle rinnovabili

E in periodo di rincari si guarda con molta attenzione alla produzione e distribuzione dell’energia e all'orizzonte della decarbonizzazione. In questa partita, a giocare una mano importante è l’Enel che guarda alla via delle rinnovabili. Con 80miliardi, come ha sottolineato Pietro Mario Landini, Head of Pricing, Supply and National Accounts Enel Energia – Market Italy, Enel. «Se avessimo fatto tutti gli investimenti previsti per il prossimo decennio – ha detto – avremmo avuto con costo ridotto del trenta per cento». Non meno importante poi la questione tempo, legata, molto spesso, alla burocrazia. «Assisteremo a grandi investimenti nelle fonti rinnovabili – ha aggiunto – ci sarà il rispetto dei vincoli, l’importante è che le procedure siano veloci».