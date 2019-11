Innovation manager, al via le domande per gli incentivi Le agevolazioni dedicate ai piani di digitalizzazione delle imprese gestiti da Invitalia per conto del Mise entrano nel vivo di Giuseppe Latour

Incentivi per gli innovation manager al via. Chiusa la fase di composizione dell’elenco di esperti (completata lo scorso 25 ottobre), il ministero dello Sviluppo economico, insieme al soggetto attuatore Invitalia, apre giovedì 7 la seconda fase della misura. Mettendo in moto la fase di presentazione delle domande che porterà all’erogazione materiale delle agevolazioni dedicate ai piani di digitalizzazione delle imprese.

Il calendario

I tempi per la partenza della misura sono stati definiti dal un provvedimento del ministero dello Sviluppo economico: a partire dal 7 novembre, le imprese e le reti d’impresa possono avviare la compilazione della domanda per richiedere il voucher per l’innovation manager.

Gli elenchi dei manager

Attingendo alla lista dei manager esperti di tecnologie legate a industria 4.0, Pmi e reti di impresa potranno richiedere gli incentivi pensati per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale. A disposizione, per le annualità 2019 e 2020, ci saranno complessivamente a 50 milioni di euro. Nel pacchetto regolato dalla legge di Bilancio 2019 sono previsti altri 25 milioni di euro, relativi al 2021: saranno oggetto di un decreto successivo.

La procedura a sportello

L’agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

L’iter di presentazione delle domande di agevolazione, allora, sarà articolato in più fasi: si comincia con la verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10 del 31 ottobre. Poi, si passa alla compilazione delle domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle 10 del 7 novembre e fino alle 17 del 26 novembre. Infine, ci sarà l’invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle 10 del 3 dicembre.