Innovaway emette bond da 3,5 milioni per sostenere nuove acquisizioni

Innovaway ha emesso un bond sottoscritto integralmente in quote paritetiche da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC) inserito all'interno di un basket garantito dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). Il bond, di 3,5 milioni, fa parte del programma di emissioni Italia Basket Bond promosso da Elite, parte del Gruppo Euronext, con Banca Finint in qualità di Arranger.

Innovaway e i servizi ict in 200 Paesi

Innovaway opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale, offre soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia a circa 150 clienti presenti in 200 Paesi che, a loro volta, operano nei settori dell'industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico. L’azienda – con oltre mille dipendenti e un fatturato aggregato di cinquanta milioni – ha le sedi centrali a Napoli e Milano e sedi a Torino, Roma, Benevento, Bari, Catanzaro e due sedi all'estero a Tirana in Albania e a Sofia in Bulgaria.

Basket Bond di Cdp, Mcc, Bei, Elite e Borsa Italiana

L’operazione è stata coordinata dallo Studio Associato Ferrara & Grasso, membro di OnePartner, e curata da VVA Debt & Grant. «Questo bond – ha detto il ceo di Innovaway Antonio Giacomini – rappresenta un tassello importante della nostra strategia che negli ultimi anni ci ha visto crescere e raddoppiare fatturato e dipendenti. L’essere parte di un’operazione di sistema promossa da Cdp, Mcc, Bei, Elite e Borsa Italiana è un riconoscimento importante per tutto il Gruppo».

Obiettivo crescere per linee esterne

«L'obiettivo dell'emissione del Bond – dichiara il consigliere di amministrazione e Cfo di Innovaway Gabriele Grasso – è supportare Innovaway nella crescita per acquisizioni per linee esterne e rafforzare la sua posizione competitiva e specialistica nel segmento IT che richiede ciclici e sistemici investimenti in area R&S».