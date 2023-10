Innovazione, 25 milioni per sostenere i brevetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per assicurare lo sviluppo e la tutela della capacità innovativa del sistema delle imprese. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. L’obiettivo del finanziamento è promuovere la capacità innovativa del sistema economico lombardo tutelandone il patrimonio di proprietà intellettuale e sostenendolo per l’ottenimento di nuovi brevetti o per la loro estensione a livello europeo e internazionale.

«Siamo al fianco dei nostri imprenditori che - ha spiegato Fermi - con le loro idee e invenzioni industriali promuovono una crescita basata su ricerca e innovazione. Con questa misura sosteniamo le spese correlate ai processi di brevettazione, fino a un massimo di 8.100 euro per singolo brevetto. I brevetti, infatti, sono alla base di cicli di innovazione efficienti. Siamo convinti che tutelare la proprietà intellettuale sia una strada efficace per favorire l’innovazione e stimolare nuovi investimenti».

Nel 2022 il numero di depositi di domande italiane in Lombardia ha subito una leggera flessione che, peraltro, riflette una tendenza nazionale, anche se la nostra Regione si è confermata di gran lunga la prima italiana e tra le più vivaci in Europa per numero di brevetti presentati allo European Patent Office (Epo): 1.547 le domande presentate, quasi il 32% del totale nazionale.

Dal 2015 ad oggi le domande brevettuali della regione sono aumentate del 10,5%.

L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto di importo forfettario, per coprire i costi di deposito di una nuova domanda di brevetto (anche nella nuova opzione di brevetto europeo con effetto unitario entrato in vigore il 1° giugno 2023) o di una sua estensione a livello europeo o internazionale, certificati dall’acquisizione di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.