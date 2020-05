Innovazione, capitale umano e ambiente per riconquistare il terreno perduto Reddito e lavoro a milioni di italiano possono darlo solo le imprese e i mercati, gli investimenti e l’equilibrio della finanza pubblica di Carlo Bonomi

Confindustria, ecco la squadra di Carlo Bonomi

Reddito e lavoro a milioni di italiano possono darlo solo le imprese e i mercati, gli investimenti e l’equilibrio della finanza pubblica

Gli anni di mandato che mi aspettano in Confindustria saranno quelli della sfida più impegnativa dal secondo dopoguerra. L'obiettivo è riconquistare in due o al massimo tre anni non solo i 9-10 o forse più punti di Pil, che si prevede l'Italia perda in questo 2020, ma anche i tre punti che a fine 2019 ancora ci separavano dal 2008. La lezione alle nostre spalle parla chiaro.

Ogni tentativo di perseguire soluzioni attraverso bonus a tempo, interventi a margine nel sistema fiscale o nuova spesa sociale a pioggia, con improvvisati nuovi strumenti che si sommano confusamente a quelli già esistenti, si è rivelata un'illusione.

Discontinuità al centro dell’agenda nazionale



Ed è un’illusione ancor più temibile oggi. Dobbiamo porre al centro dell’agenda nazionale una visione di profonda e positiva discontinuità.

Mi limito a tre considerazioni sull’enorme sforzo che ci attende. La prima considerazione riguarda lo Stato e la Pubblica Amministrazione. È fin troppo facile criticarli. Ma a noi imprenditori non interessa criticarli, vogliamo contribuire a cambiarli a fondo, in maniera strutturale.

Da quando il Governo si è dato un semestre di poteri d’emergenza, abbiamo dovuto confrontarci con un’infinità di fonti normative che hanno prodotto nuove regole in migliaia di pagine, tra decreti legge, Dpcm, linee guida, circolari applicative, interpretazioni prefettizie, ordinanze regionali e comunali.

Tutto ciò, in materia di imprese e lavoro, ha prodotto: una moltiplicazione di nuovi istituti e procedure autorizzative; decine di fondi istituiti nel bilancio dello Stato; una diversa cassa integrazione - per altro appena già riformata - invece di riunire in una sola quelle già esistenti; una miriade di bonus ritagliati dall'alto, con maniacale intento di distinguerne i criteri di accesso ai benefici; una crescita esponenziale di nuove detrazioni e deduzioni tributarie, settore per settore, per soglie di reddito realizzato prima del virus e perso per il virus.

E solo ora, su nostra richiesta, lo Stato ha imboccato quella che sin dall'inizio era la via più rapida e naturale per sostenere impresa e lavoro: non prorogare i pagamenti ma abbuonare le tasse, come avverrà per l'Irap.