Innovazione al centro della partnership Italia-Usa

I punti chiave

È filo diretto sull’innovazione tra Italia e Stati Uniti. Un filo oggi misurato dalle stesse cifre dell'interscambio: il contributo all’export verso gli Usa di medium e high tech italiano nell’ultimo anno è stato valutato in almeno 13 miliardi di dollari. E se prodotti a più alto contenuto tecnologico, stando a nuovi dati dell’Agenzia Ice, non sono stati immuni a flessioni, settori di punta hanno inanellato incrementi significativi: dall’aerospazio alle life sciences e ai materiali avanzati.

Sono passi avanti che fanno parte di una nuova immagine emergente del made in Italy, che nel 2022 in tutto ha esportato negli Usa quasi 70 miliardi, in crescita del 13,4% sul 2021. Non basta: tratto distintivo di una nuova identità è anche la spinta a più stretti legami tra l’ecosistema italiano e quello americano dell’innovazione. I ponti hi-tech tra Italia e Stati Uniti mostrano le opportunità di business e partnership contenute nella corsa globale alle rivoluzioni tecnologiche. È a questo cruciale intreccio che sabato 25 febbraio sarà dedicato, a San Francisco, l’evento «Innovazione tecnologica tra rivoluzione industriale e geopolitica», organizzato (con il sostegno di Enel) dal Sole 24 Ore, dall’Ambasciata a Washington, dal Consolato generale a San Francisco e da Innovit, l’Italian innovation & culture hub che promuove l’innovazione italiana. Si tratta del secondo evento di Road to Trento 2023, il percorso estero di avvicinamento al Festival dell’economia di Trento (organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing dal 25 al 28 maggio).

La posta in gioco, discussa nelll’evento trasmesso in streaming online, è alta. «Nell’attuale scenario geopolitico, l’innovazione tecnologica è più che mai centrale, perché è proprio sul terreno delle tecnologie emergenti, dominanti nell’economia e nella società di domani, che si gioca la competizione sistemica in atto sul piano globale. È quindi fondamentale che Italia, Europa e Stati Uniti, che condividono valori e visione, siano uniti nella ricerca e nell’innovazione», afferma l’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, presentando il convegno. Per il Console generale a San Francisco, Sergio Strozzi, due sono le direttrici da seguire nel cuore della Valle del silicio: «Ampliare la conoscenza da parte degli investitori degli ecosistemi italiani più innovativi, per riposizionare l’Italia come meta d’investimenti in quest’area così ricca di capitali; e poi assistere le imprese italiane nei contatti con gli stakeholder locali».

Il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini - che parteciperà all’evento in streaming mentre in presenza ci sarà la ad del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d’Asero - sottolinea come il Festival dell’economia di Trento abbia come tema «Il futuro del futuro, le sfide di un mondo nuovo» e che «la sfida più grande è sul fronte dell’innovazione». In corso c’è un «confronto serrato sull’hi-tech: da una parte gli Usa, dall’altra la Cina, con l’Europa che dovrebbe impiegare in modo più strategico le risorse disponibili». La scelta degli Usa per la seconda tappa internazionale del Festival riconosce che sono «un territorio di crescita per le aziende italiane, con opportunità tuttora da cogliere per un Paese, l’Italia, forse piccolo ma ricco di innovazione».

Come partecipare, in presenza e online

Il secondo evento internazionale del Festival dell'economia di Trento 2023 si svolgerà sabato 25 febbraio nelle sede di Innovit a San Francisco e online, sul tema «Innovazione tecnologica tra rivoluzione industriale e geopolitica». La diretta online si svolgerà dalle ore 18:30 alle 20:00 italiane. Registrazioni, programma e streaming su 24oreventi.com/Sanfrancisco.