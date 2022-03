Innovazione, digitalizzazione e ripresa: torna a crescere la «finanza di filiera»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le forme di formaggio date come pegno nei magazzini delle banche sono una tradizione nella Food Valley emiliana. Ora però il grana padano fa uno scatto in avanti in termini di innovazione. Latteria Soresina ha messo le sue forme su blockchain per ottenere il finanziamento senza la consegna fisica: è la tecnologia del distributed ledger a garantire l'esistenza della forma stessa.



È solo un esempio dell'evoluzione dei finanziamenti alle aziende, divenuti essenziali nel corso degli ultimi due anni...