Innovazione e fedeltà al modello di business premiano Sisley Paris

Tradizione e novità sembrano il mix perfetto per il successo. Almeno secondo quanto racconta Riccardo Ferrari, general manager di Sisley Italia: «Il mercato della bellezza sta andando molto bene. Il 2023 è già ampiamente superiore al 2019 in termini di sell-out con una crescita del 25% nel totale mercato prestige a marzo di quest’anno rispetto allo stesso mese del 2019, secondo Npd. In questo scenario Sisley si conferma uno dei player più dinamici: oltre alle novità di prodotto, che sono chiaramente una fonte di crescita, come l’iconico soin Emulsion Ecologique formule avancée, la nuova collezione di fragranze Les Eaux Rêvées e l’innovativa maschera per capelli colorati Masque Soin Sublimateur de Couleur, ciò che ci premia maggiormente è la coerenza distributiva e la capacità di trasmettere i nostri valori al consumatore finale. Pur nell’innovazione, infatti, Sisley si mantiene perfettamente ancorata al proprio modello di business fatto di beauty consultant e visagisti fissi e itineranti e di piani ad hoc e proposte personalizzate per i nostri partner distributivi».

Oltre alle novità di prodotto protagonisti del successo di questo primo semestre, due segmenti, fragranze e haircare, sono particolarmente importanti per la maison in un anno, il 2023, in cui c’è un significativo obiettivo di crescita. «Penso ad esempio che Les Eaux Rêvées rappresentino una vera opportunità commerciale anche per la profumeria - spiega Ferrari -: infatti, in un contesto sempre più polarizzato tra nicchia e masstige, la nostra nuova collezione di profumi costituisce il vero concetto di selettività distributiva in profumeria e quindi una proposta alternativa per la cliente finale».

Negli ultimi anni, una delle categorie più dinamiche nel mercato selettivo è l’haircare, con un crescita del 37% a marzo 2023 rispetto a marzo 2022 (fonte Npd). «In questo contesto il nostro marchio Hair Rituel by Sisley risulta essere tra i più vivaci - aggiunge il general manager -. E la maschera per i capelli colorati appena lanciata promette già un grande successo di pubblico: bastano 3 minuti di posa per far durare il colore due volte più a lungo».

Tutto questo porta a essere ottimisti per la chiusura del 2023: «Siamo convinti di continuare a crescere nel secondo semestre con buone performance in tutti i segmenti grazie a un innovativo piano lanci, attività promozionali capillari, strategie di comunicazione multicanale e soluzioni ad hoc per i nostri partner distributivi» conclude Ferrari.