Innovazione e gioventù - Mariya Gabriel

Confermata anche la bulgara Mariya Gabriel, in carica nell'esecutivo uscente come commissario europeo per l'agenda digitale. Gabriel, proveniente dal partito di centrodestra GERB e vicepresidente del gruppo dei Popolari, ha debuttato nella commissione Juncker nel 2017, subentrando all'attuale capo esecutivo della Banca mondiale (e candidato europeo per il Fondo monetario internazionale) Kristalina Georgieva. Seguirà il portafoglio Innovazione e gioventù.