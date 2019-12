Innovazione e nuovi modelli per rimettere in moto il mercato Il settore dei grandi camion registra un calo nelle vendite in Europa e i principlali costruttori reagiscono proponendo inedite soluzioni per il trasporto pesante di Massimo De Donato

Scania AXL .Veicolo senza cabina. Completamente autonomo ideato per supportare le operazioni pesanti

Calo. Dopo 5 anni di crescita. Per la prima volta dal 2015 le stime sulla chiusura dell’anno mostrano un mercato in discesa per i veicoli industriali a livello europeo nel 2019 rispetto al 2018, quando aveva superato abbondantemente i 320mila mezzi pesanti venduti. Quest’anno le proiezioni dicono che si supereranno a stento i 300mila.

L’andamento negativo si conferma per il mercato italiano, con una diminuzione del venduto che, secondo le proiezioni sul 2020, dovrebbe diventare anche più sensibile: il prossimo anno sembrerebbe attestarsi più a meno ai livello del 2016 nettamente inferiori al picco del 2018 quando erano stati venduti più di 20mila mezzi pesanti.

Rispetto alle quote di mercato si registra, poi, un andamento molto differenziato tra le Case rispetto alle scelte di acquisto degli autotrasportatori, con Scania e Mercedes che rosicchiano quote di mercato mentre sostanzialmente stabili appaiono Volvo, Daf e Man e in calo Renault Trucks e Iveco, con quest’ultima che mantiene però il 28% circa di quota nazionale. C’è grande attesa quindi per gli incentivi sul rinnovo del parco circolante (circa 100 milioni per il prossimo triennio) annunciato dal Governo nel corso dell’ultimo recente incontro con le associazioni di categoria.

Sul fronte delle principali novità con le quali i costruttori intendono affrontare appunto questo difficile mercato, Iveco punta tutto sul nuovo veicoloelettrco a ioni di litio o con fule cell a idrogeno (vedi Sole 24 ore del 4 dicembre) e sull’S-Way. Tra le curiosità, la versione Fit Cab mette a disposizione dell’autista una serie di attrezzi da palestra con cui mantenere la forma fisica o ’sgranchirsi’ dopo le lunghe ore passate al volante.

Slancio di forte innovazione tecnica viene, invece, dallo Scania AXL, il veicolo autonomo senza cabina: .