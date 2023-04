Innovazione e progetto al servizio della mobilità sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Transportation Design è un termine onnicomprensivo che include l’Automotive, storico settore del design regionale. Un ambito rallentato dalla recessione ma mai fermato. Anzi, nuove design house sono state fondate grazie alla permanenza di un Dna tecnico-creativo e di competenze specialistiche: risorse che hanno convinto alcuni marchi internazionali a spostare in Piemonte i loro centri di design. Si tratta di vere e proprie “fabbriche del progetto”, dove a fronte di un numero esiguo di unità impresa nel core design (2,5%) fanno riscontro organici importanti per numero di addetti (7%) e per complessità di struttura (si vedano i grafici accanto). Aziende-studi che offrono un servizio integrato tra progetto stilistico ed engineering, apprezzato a livello internazionale

per la velocità di risposta e per l’inconfondibile identità del design italiano.

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL TRANSPORTATION DESIGN (Fonte: Osservatorio Mira) Loading...

Tuttavia, con la spinta della transizione digitale ed ecologica, qualcosa è rapidamente cambiato. Sul piano digitale, la progettazione assistita dalla realtà virtuale e dalla realtà aumentata (VR e AR) oggi è prassi consolidata. Questi strumenti sono sì tecnici, ma consentono anche l’esplorazione delle esigenze del potenziale cliente. Così, attraverso la percezione delle persone, le nuove design house oggi validano l’ergonomia e l’esperienza delle proprie soluzioni progettuali, diminuendo i tempi di aggiustamento del progetto con l’utilizzo dal dato oggettivo. Sul piano ecologico, l’esplorazione guarda al trasporto sostenibile. La mobilità lenta e le politiche di sharing delle pubbliche amministrazioni hanno rimesso al centro le due ruote come mezzo di trasporto urbano, favorendo la nascita di piccole imprese e start up per biciclette elettriche personalizzabili, monopattini e scooter elettrici. Imprese “design driven”, che già rappresentano una quota significativa tra le specializzazioni del Transportation (25%), mentre le restanti (75%) includono produttori di auto in serie limitata, allestimenti di mezzi speciali, sedili, accessori e componentistica. Misurato in unità produttive e sul totale dei settori design driven, il settore Transportation oscilla tra il 6% e il 10%, anche se l’osservazione risulta difficile in un comparto spesso oggetto di accorpori e scorpori o dislocazione della produzione all’esterno della regione. Il Transportation Design si conferma un settore economicamente strategico, supportato da una formazione di eccellenza al Politecnico di Torino (Ingegneria dell’Autoveicolo e Design), negli istituti di design (Ied e Iaad), da sempre vivaio di progettisti per il settore, e nelle nuove Design Academy attivate dalle stesse design house. Confidando nella progettualità formatasi sulla consapevolezza ambientale, sulla radicata attitudine alla sperimentazione tecnologica e grazie alle collaborazioni tra ricerca e istituzioni pubbliche, Torino e il Piemonte giocano un ruolo strategico nella riconquista del Transportation Design.