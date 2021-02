Innovazione e resilienza, assegnati i “Best performer award” 2020 di Sda Bocconi Nella quarta edizione del premio riconoscimenti a Iren, Davines, Targa Telematics, Sifi, Icop, Music & Lights e Saib di Redazione economia

Nella quarta edizione del premio riconoscimenti a Iren, Davines, Targa Telematics, Sifi, Icop, Music & Lights e Saib

Sda Bocconi School of Management ha assegnato i Best Performer Award alle imprese italiane che, in varie categorie, si sono distinte per l’eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale.

Nella quarta edizione del premio, assegnato ogni anno, sono stati dati riconoscimenti a Iren, Davines, Targa Telematics, Sifi, Icop, Music & Lights e Saib. Le aziende sono state valutate sulla base di una serie di fattori, analizzati tramite un lavoro di ricerca e analisi.

«L’hot topic dell’edizione 2020 - ha spiegato Maurizio Dallocchio, Bocconi University Professor of Finance, Past Dean Sda Bocconi School of Management - è stato chiaramente incentrato sulla capacità di reazione alla pandemia Covid e quello che è emerso è stata una resilienza virtuosa che ha portato le nostre aziende finaliste sia ad adattarsi sapientemente a nuovi modelli di business sia a prendersi cura del proprio territorio di riferimento».

Dall’indagine è emerso che, per quanto riguarda le performance finanziarie, l’esposizione geografica della società analizzate è più internazionale: il 49% ha registrato più del 51% di fatturato fuori dall’Italia, mentre il 46% continua a fatturare all’interno dei confini nazionali.

Per quanto riguarda il ruolo delle lavoratrici, la percentuale di aziende senza donne in ruoli dirigenziali è scesa dal 37% al 16%, mentre la quota di società con una percentuale tra il 21% e il 50% di figure femminili in ruoli dirigenziali è cresciuta dal 17% al 27%.