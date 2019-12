Innovazione e ricerca: il Lazio disegna il suo sviluppo sostenibile Tappa romana per il Roadshow Confindustria Audi. Fabrizio Longo (Audi Italia): «Innovazione e tecnologia porteranno il mondo dell’auto verso un ecosistema urbano nel segno di sicurezza e benessere. Robiglio (Piccola industria) ha sottolineato il ruolo strategico delle Pmi di Andrea Ferro

3' di lettura

Innovazione e Industria 4.0 sono stati i temi al centro della tappa romana del Roadshow “Piccola Industria Avanguardia di crescita” organizzato martedì 10 dicembre da Confindustria con Audi, un lungo tour per l’Italia che ha già toccato Ivrea, Turi (Bari), Brescia e Montellabate (Pesaro).

La formula, ormai collaudata, prevede il confronto tra una grande multinazionale e una piccola impresa attraverso il quale si circuitano testimonianze, idee e riflessioni finalizzate allo sviluppo e alla crescita, obiettivi imprescindibili per rimanere competitivi in ogni settore.

In questa contaminazione di esperienze l’attenzione è stata quindi concentrata sulle prospettive indotte dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione.

Nel suo primo anno (2017) il Piano Industria 4.0 è stato utilizzato prevalentemente dalle piccole imprese, in particolare del settore manifatturiero. Sono state 4.400 quelle del comparto che ne hanno fruito con gli investimenti complessivi a toccare quota 4 miliardi e 250 milioni di euro.

Forti gli squilibri territoriali. Svetta la Lombardia con una quota del 34,8 per cento sul totale degli investimenti agevolati. Seguono Veneto (17,1 per cento) ed Emilia Romagna (15,6 per cento). A parte la Sicilia, attestata al 3,1 per cento, il Sud arranca a distanza siderale da quello che è ormai definito il nuovo triangolo produttivo del Nord Est. Un caso particolare riguarda il Lazio: il tasso d’innovazione tecnologica è in costante crescita, la quota non supera l’1,8 per cento.

«Nonostante molte eccellenze – ha detto Gerardo Iamunno, presidente Piccola Industria Unindustria – il Lazio paga il pesante deficit infrastrutturale. La politica deve accorgersene. Mettere le aziende nella condizione di operare significa promuovere la crescita del territorio, al quale le imprese restituiscono quanto hanno ricevuto. Nella nostra regione un settore trainante è quello del farmaceutico e del biomedicale; all’interno di questa filiera molte piccole e medie imprese investono fortemente in tecnologia e nella formazione delle proprie maestranze».