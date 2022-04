Innovazione e sostenibilità cambiano le flotte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Noleggio auto, un settore che sta cambiando per rispondere alle esigenze legate a digitalizzazione, elettrificazione e sostenibilità. Il mondo delle flotte è al lavoro per offrire soluzioni legate alla transizione energetica, creando strumenti per garantire una mobilità di facile fruizione nonostante una rete infrastrutturale non ancora alll’altezza del parco circolante. A questo si aggiunge la necessità di rendere sempre più snelli i processi di scelta del veicolo, di configurazione e di ritiro, nonostante i molti ritardi legati alla crisi dei semiconduttori e alla situazione ucraina. La digitalizzazione efficiente è la strada corretta per facilitare i processi di individuazione della propria futura auto e degli accessori presenti a bordo.

Proprio per rispondere a queste esigenze, Leasys ha ideato formule di mobilità flessibili, digitali e sempre più ecosostenibili lavorando in maniera sinergica con i brand del gruppo Stellantis. In seguito alll’accordo tra il mega gruppo guidato da Carlos Tavares e Crédit Agricole Consumer Finance, i due gruppi hanno anticipato ll’intenzione di unire le attività di Leasys e Free2Move Lease, nelll’ottica di dare vita a una nuova realtà paneuropea (controllata da Stellantis e CA Consumer Finance). Unl’operazione che vedrà, in parallelo, CA Consumer Finance acquisire le quote di FCA Bank e Leasys Rent detenute da Stellantis, con la nascita di un nuovo operatore internazionale, attivo nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità.

Entrando nello specifico delle soluzioni pensate per agevolare la transizione elettrica delle flotte aziendali, Leasys punta ad arrivare alll’elettrificazione strutturale della flotta non solo attraverso la flessibilità garantita dalle formule di noleggio a breve-medio e lungo termine, ma anche con ll’introduzione di servizi innovativi; esempio con il nuovo corporate car sharing Leasys I-Share che permette alle aziende di ottimizzare la gestione dei propri veicoli condivisi e ne agevola il monitoraggio, presentandosi come una valida risorsa per testare i modelli di nuova motorizzazione e potersi spostare senza limiti di accesso anche nelle aree a traffico limitato e nei centri urbani.

Ciascuna delle formule dedicate ai veicoli di nuova motorizzazione include facilitazioni la guida a zero emissioni come la e-Mobility Card, la carta con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica o, gratuitamente, presso la rete di ricarica Leasys; i cavi per la ricarica domestica e pubblica; il servizio di e-Parking, che permette di accedere a unl’ampia rete di colonnine di ricarica Leasys nelle principali città, stazioni e aeroporti dl’Italia o nei Leasys Mobility Store individuabili sulll’app UMove.

Passando ad Arval, digitalizzazione e transizione energetica sono al centro delle iniziative offerte a cui si aggiunge la volontà nuovi strumenti anche ai privati a partire da Adaptive. Il nuovo servizio di abbonamento alll’auto dedicato, alla clientela privata, che permette di avere unl’auto sempre nuova, subito a disposizione e cambiarla ogni volta che si vuole.