Innovazione, richieste dal 22 settembre per il fondo perduto del 50%

Partirà il 22 settembre la possibilità per le piccole imprese operanti nel settore tessile, moda e accessori di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa. Attenzione alla data poiché le domande saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Una volta esauriti i fondi, dal giorno successivo sarà inibita la possibilità di presentare ulteriori domande.

Le modalità di presentazione

Le richieste per ottenere le agevolazioni devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica e dovranno essere corredate dalla proposta progettuale e dall’ulteriore documentazione prevista dal bando.

Lo prevede il decreto direttoriale 3 agosto con cui il ministero dello Sviluppo economico ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto 18 settembre 2020.

Start-up e imprese innovative

La possibilità di ottenere le agevolazioni nasce con l’articolo 38-bis del decreto Rilancio che prevede contributi a fondo perduto per sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori. L’intervento va a incentivare le start-up e le imprese di recente costituzione che investono nel design e nella creazione di novità.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione di nuova o recente costituzione operanti nell’industria del tessile, della moda e degli accessori. Le stesse non devono essere quotate e non devono aver rilevato l’attività di un’altra impresa e non devono essere state costituite a seguito di fusione. Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici Ateco ammessi. L’attività ammessa deve risultante «prevalente».