Innovazione sociale in vista di una futura Società 5.0

In questo senso, un approccio lungimirante è quello del Giappone, che dal 2016 ha posto come parte centrale della propria strategia nazionale il concetto di Society 5.0: una società moderna e “super intelligente” in grado di equilibrare la crescita economica, il progresso sociale e la protezione ambientale, utilizzando le tecnologie per creare nuove forme di valore, migliorare la qualità della vita e promuovere l’inclusione sociale.

In un contesto caratterizzato da social innovation i cittadini devono essere in grado di utilizzare la tecnologia per accedere a informazioni, servizi e opportunità che erano precedentemente fuori dalla loro portata. Allo stesso tempo, le imprese sono chiamate a utilizzare la tecnologia per creare nuovi prodotti e servizi e aumentare la produttività. Infine, al governo è richiesto di utilizzare la tecnologia per fornire servizi pubblici in modo più efficiente ed efficace, oltre che promuovere politiche più rispondenti alle nuove esigenze delle persone e delle industrie.

Quello che serve oggi è un Modello Italia 5.0 che, come evoluzione di Industry 4.0, sappia declinare il concetto di Society 5.0 nel nostro Paese. Un sistema capace di investire sia sulle persone che sui processi, per definire gli spazi e i contesti in cui inserire la tecnologia digitale come acceleratore dei risultati. La creazione di una Society 5.0 richiede la cooperazione tra governo, imprese, istituzioni finanziare, enti del terzo settore, fino ad arrivare ai singoli cittadini. Non può essere solo un’iniziativa del governo, ma una sinergia tra tutti gli attori del sistema.

Occorre una profonda collaborazione tra pubblico e privato, basata sulla condivisione di esperienze e best practices, partendo dalla ricerca di un linguaggio comune per sfruttare tutte le potenzialità e il valore che strumenti come il Pnrr potrebbero generare nella comunità.