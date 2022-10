Innovazione, solo il 23% delle Pmi è digitalizzato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella precedente grande crisi economica, quella del 2008-2011 per intendersi – l’export è stata la leva principale che ha permesso alle piccole medie imprese italiane non solo di resistere ai colpi inferti dalla crisi, ma anche di continuare (o tornare rapidamente) a crescere in quegli anni difficile. Purtroppo ora, davanti alle incertezze provocate da eventi drammatici come la pandemia e la guerra in Ucraina e dalle loro conseguenze sull’economia globale, proprio l’export e più in generale le strategie di internazionalizzazione rischiano di essere compromessi.

Da qui l’esigenza per le aziende di trovare nuovi strumenti e metodi per non rinunciare a questo driver di crescita fondamentale per il made in Italy, che lo scorso anno ha raggiunto la cifra record di 516 miliardi di euro e che anche per il 2022 ha mantenuto un buon livello di crescita, sebbene più in valori che in volumi e con un rallentamento nella seconda parte dell’anno.

Di tutto questo si è parlato alla camera di Commercio di Milano durante il convegno «Made in Italy, quale futuro? – L’export tra digitalizzazione e nuove sfide internazionali» organizzato da Promos Italia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che hanno presentato anche i risultati di una ricerca commissionata all’università IULM sul tema «Sales Transformation per i mercati internazionali».

Incertezza, un freno per l’export?

Il 61% delle imprese intervistate sostiene che l’attuale contesto incerto e complesso è un fattore che condiziona sempre più le scelte strategiche. La pandemia, la guerra e più in generale la precarietà degli equilibri geopolitici hanno aumentato la percezione di incertezza e di rischio tra le aziende, portando alla consapevolezza che si tratti di fenomeni diventati quasi endogeni più che episodici ed imponendo così alle imprese un ripensamento dei propri approcci all’internazionalizzazione.

«Le complessità geopolitiche non devono portare a un ridimensionamento della nostra presenza internazionale, ma contribuire a considerare un approccio nuovo, verso nuovi mercati e con modalità innovative, consolidando al contempo la presenza dei prodotti Made in Italy nei mercati di riferimento», ha detto Giovanni Da Pozzo – Presidente di Promos Italia.