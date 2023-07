Innovazione sostenibile e opportunità per le imprese nella Greater Bay Area cinese

Shenzhen è già sede delle gigantesche Tencent, Huawei, ZTE; la città dove Forbes Magazine stima siano basati il 20% dei Ph.D nazionali della Cina, dove c’è il più alto tasso di imprenditori e che ha già generato più miliardari rispetto a qualunque altra città cinese. Tutto questo comporta chiaramente l'opportunità per nuovi investimenti in infrastruttura, prodotti e servizi connessi ai settori di cui sopra, con il vantaggio aggiuntivo della creazione di “FTZs” (Free Trade Zones). Questo è uno strumento di successo usato ripetutamente dal governo cinese per attrarre investimenti che beneficiano di minore tassazione, procedure semplificate e vari sussidi.

Un ulteriore e importante vettore di segmentazione per la GBA è una nuova e forte determinazione di implementare il progetto creando allo stesso tempo un esempio illuminato di protezione ambientale e sviluppo sostenibile: i documenti parlano di una nuova area “ecologicamente sicura, ambientalmente attraente, socialmente stabile e culturalmente vivace”.

Gli impegni e linee guida per questo sviluppo sostenibile sono prevenzione e controllo dell’inquinamento, rigorose politiche di trasporto sostenibile, la creazione e protezione di parchi naturali, il miglioramento della gestione di risorse acquatiche e del suolo, e lo sviluppo di imprese commerciali e quartieri generali di ricerca e sviluppo per generazione di energie rinnovabili per trasporto e altri usi.

Per chiunque abbia avuto la possibilità di osservare personalmente sul luogo la creazione e l’esplosione di altri poli leader globali di successo nel corso di una sola decade o due grazie a queste politiche (la stessa Shenzhen, il polo di Pudong a Shanghai, nonchè la nuova “Zhujiang New City” a Guangzhou), non c’è dubbio sul sicuro successo di lungo termine di tale progetto. Oltre ad implementare un modello di progresso che è già stato sperimentato con ottimi risultati nel passato, un altro fondamentale fattore favorevole è la sua idoneità a servire da esempio per l'ambizioso traguardo del governo centrale di una futura crescita guidata sempre di più da innovazione sostenibile per potenzialmente accelerare la decarbonizzazione dell'economia ancora prima della attuale ufficiale data del 2060.

In sommario, la GBA è una significativa opportunità per aziende italiane e internazionali sia di ampliare le proprie attività e crescere di scala in questa parte del mondo in un modo più efficiente, o di fare il primo passo se assenti dal mercato in un contesto molto più agevolato e di minore rischio rispetto ad altre zone, specialmente se tali imprese sono già naturalmente allineate ai settori guida del piano, e con una cultura e business model di innovazione sostenibile.