Innovazione tecnologica /Paola Pisano

Torinese, 42 anni e tre figli, eletta “donna più influente nel digitale” in Italia, docente di gestione dell'innovazione all'università del capoluogo piemontese, Paola Pisano è assessore all'Innovazione del comune di Torino. “A fine mandato – ha raccontato – voglio lasciare Torino come la città italiana dove si vedrà il futuro con servizi digitali semplici, fruibili, utili per i cittadini”.