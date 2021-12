Innovazione: Umbria e Toscana davanti alla Lombardia per l’indice della Liuc

«L’innovazione è un fenomeno difficile da studiare – spiega Raffaella Manzini - e un’analisi meramente quantitativa può essere incompleta. Con l’Innovation patent index cerchiamo di cogliere aspetti dell’attività innovativa che rappresentano delle potenzialità per il futuro. Sarà interessante verificare, con le prossime analisi, se queste potenzialità siano poi state effettivamente sfruttate, anche con particolare riferimento alle sfide poste dalla pandemia».

La performance di Umbria e Toscana

Per quanto riguarda l’Umbria, ad esempio, il lavoro dellOsservatorio mette in evidenza come la regione eccelle in virtù di brevetti di elevata qualità, ossia nuove invenzioni che si sviluppano a partire da una «forte, ricca e rigorosa base» di conoscenza pregressa. L'area tecnologica di brevettazione che prevale è quella delle scienze mediche o veterinarie.

Dietro al “caso Umbria” la classifica dell’Ipi si trova la Toscana, «che anche grazie a centri di eccellenza quali la Normale di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Imt di Lucca, mostra un’elevata capacità innovativa dei suoi brevetti, con alti valori in termini di internazionalizzazione e tempo investito nella brevettazione dell'innovazione» chiariscono i ricercatori. In questa regione i brevetti riguardano soprattutto le scienze mediche o veterinarie e i veicoli da terra.

La Lombardia svetta per numero

Sul terzo gradino del podio dell’Innovation patent index si trova la Lombardia. A livello puramente quantitativo la regione è prima in Italia, seguita da Emilia Romagna e Veneto, tuttavia in termini di Ipi risulta solo terza. «La Lombardia eccelle per quanto riguarda l'internazionalizzazione (è infatti la regione italiana che estende maggiormente ciascun brevetto in altre nazioni) – si legge nella nota dell’Osservatorio –, ma non rispetto alle altre dimensioni dell’Ipi. Le aree tecnologiche di maggiore rilevanza sono l'ambito medicale, come larga parte delle regioni italiane, e quello chimico».

Tra le altre regioni che spiccano nel ranking Ipi, l'Emilia-Romagna (quarto posto), che mostra un’elevata efficienza, ossia un alto numero di brevetti per addetto del territorio. Particolare rilevanza nella brevettazione è ricoperta dall'area tecnologica dei container e packaging, che risulta essere di primaria importanza nell’ambito italiano.