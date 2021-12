Innovazione a volumi zero, parte il piano di rigenerazione sostenibile di Milano-Bicocca

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Ateneo presenta “Bicocca Lab”, il piano di transizione ecologica e digitale del campus a “volumi zero”. L'idea alla base: rigenerare lo spazio urbano valorizzando gli edifici esistenti o in fase di realizzazione senza prevedere nuove strutture in futuro. Nelle piazze smart e sempre più verdi troveranno spazio aule progettate per la didattica all'aperto, aree relax e velostazioni per favorire la mobilità dolce; la domotica urbana digitale semplificherà l'accesso alle attività e ai servizi del campus e permetterà di monitorare la qualità dell'ambiente circostante per studiare soluzioni in grado di migliorare il benessere delle persone; un “Chilometro d'arte” che si snoda lungo il campus Bicocca ospiterà eventi, sfilate e mostre offrendo ai cittadini nuove occasioni di vivere il quartiere. E ancora, l'installazione di pannelli fotovoltaici consentirà la produzione di energia pulita utile a rendere la scuola dell'infanzia “Bambini Bicocca” il primo edificio del campus energicamente autonomo e sostenibile. Grazie alle nuove aree verdi si prevede di “sequestrare” più di 100mila kg all'anno di CO2. Così nei prossimi tre anni Bicocca completerà la sua trasformazione green e digital con un investimento stimato di 110 milioni di euro: 55 milioni da destinare alle attività di ricerca e l'altra metà in interventi operativi.

La presentazione

“Bicocca Lab, un ecosistema per il futuro” è stato presentato il 14 dicembre dalla rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, alla presenza del sottosegretario con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali di Regione Lombardia, Alan Christian Rizzi, del sindaco del Comune di Milano, Giuseppe Sala, e dell'architetto e presidente della Fondazione La Triennale di Milano, Stefano Boeri.«Bicocca Lab propone interventi di sviluppo per il campus e per il quartiere che traggono valore dalla ricerca scientifica, dalla didattica e dalla sinergia con partner pubblici e privati. Si tratta di azioni in grado di fornire soluzioni alla domanda crescente di sostenibilità ambientale e di innovazione digitale, facilmente adattabili e applicabili anche in contesti al di fuori dell'Ateneo», ha spiegato la rettrice Giovanna Iannantuoni. Al piano di sviluppo green e digital lavora un team multidisciplinare di oltre 200 ricercatori, impiegati in 40 laboratori appartenenti ai 14 dipartimenti dell'Ateneo, mentre altri 130 giovani studiosi saranno reclutati nei prossimi mesi. A curare il progetto insieme ai ricercatori e ai tecnici di Milano-Bicocca, l'architetto Leopoldo Freyrie. Un grande dispiegamento di risorse impegnato su sei raggi d'azione: ambiente, salute, mobilità, energia, digitale e cultura.

Il verde conquista il campus

Quasi cinque ettari di verde e 450 nuovi alberi cambieranno il volto del campus, a partire dalle sue piazze, passando per U10-Logos - l'edificio in fase di realizzazione - e arrivando al Bicocca Stadium. Con Bicocca Lab proseguirà la de-pavimentazione delle piazze del campus iniziata lo scorso anno per mitigare l'isola di calore: la condizione climatica che, nei periodi dell'anno più caldi, caratterizza le piazze e le strade del quartiere Bicocca attualmente pavimentate in cemento. La transizione verde delle piazze avverrà grazie all'utilizzo del terreno “hi-tech”, un substrato di origine naturale studiato per essere più duraturo e nutriente, composto da frantumati di lapillo vulcanico, speciali argille interattive, microrganismi della rizosfera, funghi simbionti e un terriccio di origine vegetale derivante dall'ossidazione e umificazione degli scarti verdi da parte di microrganismi. La ricerca sulla biodiversità condotta in Ateneo troverà applicazione nel Vivaio Bicocca, una vera e propria foresta urbana con spazi dedicati ad azioni di scienza partecipata.One health, il benessere a 360 gradiIl completamento del Centro di Medicina dello sport nell'impianto sportivo Bicocca Stadium – inserito in un nuova area verde di 9500 metri quadri – permetterà di studiare soluzioni per il miglioramento degli stili di vita. Nell'ambito di Bicocca Lab, l'Ateneo investirà in tecnologie innovative per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei problemi della vista nei giovani e nelle persone fragili, sviluppando anche soluzioni dedicate alla pratica dell'attività sportiva.

La mobilità dolce che fa bene all'ambiente

In collaborazione con le amministrazioni locali, Milano-Bicocca ridisegnerà la mobilità del quartiere realizzando una pista ciclo pedonale su Viale dell'Innovazione, una delle strade che attraversano l'Ateneo. La promozione della mobilità dolce riguarderà anche la realizzazione di dieci velostazioni che renderanno più agevole l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti nel campus e nel quartiere.

Energia verde e blu

Duemila metri quadri di pannelli solari integrati architettonicamente contribuiranno alla transizione verso forme di energia pulita. Dall'energia verde al blu: grazie alla ricerca svolta in Bicocca, l'Università promuoverà l'utilizzo dell'energia geotermica ottenibile dalle falde acquifere presenti nel distretto Bicocca, da estendere su scala dell'area metropolitana milanese, in modo da produrre energia carbon free e al contempo contenere l'innalzamento della falda.