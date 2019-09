Innovazioni in vetrina. E catamarani nel futuro

A Genova si alza il sipario anche sull’Hawk 38. L’ultima nata in casa Sunseeker è un bolide di 12 metri, in grado di raggiungere i 62 nodi di velocità.

Un colosso che ha aumentato il fatturato grazie, in particolare, alle barche a motore è Beneteau. Per il gruppo francese che annovera 12 marchi ed è leader mondiale nel settore nautico, quello che si appresta a chiudersi sarà un anno importante. I primi nove mesi dell’esercizio 2018/19 hanno fatto registrare un giro di affari di 929,9 milioni di euro e una crescita del +5%, e del +3,8% a cambi costanti, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. E un impatto importante su questo risultato è generato dal motore, che ha gradualmente incrementato la propria quota in termini di fatturato e oggi ha superato, anche se di poco, la vela.

«Risultati ottenuti grazie alle performance del brand Beneteau, che nel motore da 15 anni è leader nel segmento trawler (derivato dai pescherecci) e di Prestige che, sempre nello stesso arco temporale, è diventato il marchio numero uno al mondo, per fatturato e per volume», racconta Gianguido Girotti, da poco diventato vice ceo nonché direttore del dipartimento di strategia del prodotto della divisione boat del gruppo francese.

Nel futuro immediato, la strategia del colosso nautico va nella direzione di assecondare il processo di cambiamento in atto nel settore che vede la propulsione affidata ai motori fuoribordo guadagnare sempre più consensi. «Agli Stati Uniti, un’area geografica storicamente di riferimento per le imbarcazioni fuoribordo - racconta Girotti - si sono aggiunti i Paesi asiatici, dove la praticità d’uso garantita da questo tipo di propulsione è particolarmente apprezzata dalla clientela. Ma la vera novità è rappresentata dai bacini europei, dove il mercato dei fuoribordo negli ultimi tempi è cresciuto molto in termini di volumi». Un trend, prosegue Girotti, «che a livello di gruppo ha impattato positivamente sul rendimento di alcune linee di prodotto, come Cap Camarat, Flyer, Merry Fisher e Antares».

Genova, per Absolute Yachts, è la vetrina ideale per alzare il sipario su due novità per il mercato italiano: la Navetta 68 e il 47 Fly. Oltre ad ampliare l’offerta nelle rispettive gamme di prodotto, consentiranno al cantiere di Podenzano di consolidare ulteriormente il percorso di crescita compiuto in questi ultimi anni. Il 2019 si chiuderà con un +18% in termini di fatturato, rispetto all’anno precedente.