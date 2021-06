Inpgi, tassati i giornalisti. Il miraggio di nuovi iscritti

- niente nuove prestazioni facoltative (assegno di superinvalidità, ricoveri in case di riposo, sussidi);

- riduzione del 5% dei costi.

Gli interventi non sono subito operativi, in quanto dovranno essere approvati dai ministeri vigilanti (Economia e Lavoro) e di conseguenza gli effetti sul 2021 saranno parziali.

I voti contrari sono stati espressi dai consiglieri Daniela Stigliano, Elena Polidori e Carlo Parisi, che già avevano detto no alla delibera di gennaio che preannunciava queste misure (i tre hanno approvato il taglio dei costi). A favore, invece, il sindacato Fnsi: «Ne avevamo discusso martedì in giunta e nelle consulte regionali, dove le misure sono state votate a larghissima maggioranza», ha affermato il segretario Raffaele Lorusso. Ma, preso atto che i vertici Inpgi devono intervenire per legge per ridurre il disavanzo (Dl 34/2019) e lo hanno fatto con una manovra insufficiente, la Fnsi auspica che si concretizzi l’allargamento della platea degli iscritti e che si avvii un tavolo con il Governo per affrontare le criticità del settore.

L’allargamento della platea a chi si occupa di comunicazione, anche se non svolge attività giornalistica, è l’obiettivo individuato e perseguito da tempo dai vertici dell’Inpgi, confermato ancora ieri al Sole 24 Ore dalla presidente Marina Macelloni: «Se verrà approvato l’emendamento al decreto Sostegni-bis che posticipa di sei mesi il possibile commissariamento dell’istituto, abbiamo tempo per realizzare, con la regia del Governo, un confronto con tutti i protagonisti del comparto per interventi che mettano in sicurezza tutto il settore e arrivare alla legge di Bilancio con una norma per l’allargamento della base degli iscritti Inpgi».