Inps: in 11 mesi 2021 saldo +980mila contratti di lavoro

Nello stesso periodo le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono aumentate del 19%. Le cessazioni fino a novembre 2021 sono state nel complesso 5.635.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+10%). Risultano in flessione solo le cessazioni dei contratti intermittenti (-5%), mentre si ha un aumento per tutti gli altri contratti; in particolare per i contratti a tempo indeterminato l’incremento è del 17%.

Rispetto al 2019 (sempre per il periodo gennaio-novembre) le cessazioni complessive risultano calate del 11% (quelle a tempo indeterminato dell’8%). Resta in crescita il saldo annualizzato, ovvero la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, che identifica la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro (vale a dire la differenza tra le posizioni di lavoro in essere alla fine del mese osservato e il valore analogo alla medesima data dell’anno precedente). A partire da marzo 2021 il saldo annualizzato è tornato, dopo la fase recessiva dovuta alla pandemia, alla crescita raggiungendo nel mese di novembre il valore di 636.000 unità. Il saldo annualizzato risulta positivo per tutte le tipologie contrattuali. In particolare, per il tempo indeterminato la variazione positiva risulta pari 178.000 unità; ancora più consistente risulta l’incremento del tempo determinato (+275.000) e rilevante pure quello dei contratti di somministrazione (+78.000).