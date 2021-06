Inps: da aprile 2020 autorizzate 5,4 miliardi di ore di cig Covid

2' di lettura

Nel periodo dal primo aprile 2020 al 31 maggio 2021 sono state autorizzate complessivamente oltre 5,4 miliardi di ore di cassa integrazione con causale Covid 19. Lo fa sapere l’Inps, precisando che nel solo mese di maggio 2021 sono state autorizzate 217,2 milioni di ore, di cui per la sola causale «emergenza sanitaria Covid-19» 204,9 milioni di ore tra cig ordinaria, assegno ordinario dei fondi di solidarietà e cig in deroga, con un incremento del 5,8% rispetto alle ore autorizzate ad aprile 2021.

L’andamento nel tempo

In particolare, l’Osservatorio Inps indica che le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate nel mese di maggio 2021 sono state 30,7 milioni, quasi interamente riferite alla causale «emergenza sanitaria Covid 19». La variazione congiunturale rispetto al precedente mese di aprile, nel corso del quale erano state autorizzate 50,1 milioni di ore, è del -38,6%. A maggio 2020 le ore autorizzate sono state 224,1 milioni. La cig straordinaria è stata autorizzata per 10,2 milioni di ore, di cui 861mila per solidarietà, con un decremento del 41,8% rispetto a maggio 2020 (17,6 milioni). Rispetto ad aprile 2021 si registra una variazione congiunturale del +35,4%. Gli interventi di cig in deroga a maggio 2021 sono stati pari a 75,1 milioni di ore, con una variazione congiunturale del 15,9% rispetto ad aprile 2021. Nel mese di maggio 2020 erano state autorizzate 231 milioni di ore, con una variazione tendenziale del -67,5%. Per i fondi di solidarietà sono state autorizzate 101,1 milioni di ore, con un incremento del 24% rispetto ad aprile. La variazione congiunturale rispetto a maggio 2020, per il quale sono state autorizzate 398,3 milioni di ore, è del -74,6%. Per quanto riguarda il totale dal primo aprile 2020 al 31 maggio 2021, complessivamente sono state autorizzate 5.415,2 milioni di ore di cassa integrazione con causale Covid-19: 2.336,3 milioni per la cig ordinaria, 1.910,3 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.168,6 milioni per la cig in deroga.

