Inps, nuovo bonus baby sitter: da oggi è possibile fare domanda online

È attiva da oggi la procedura per il nuovo bonus baby-sitting, previsto dal decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (DL Sostegni), attraverso il sito dell’Inps.

Rispetto alla precedente edizione del bonus - sottolinea l’Inps in una nota - sono cambiati importi e categorie di aventi diritto, fattori che hanno richiesto il necessario allineamento delle procedure amministrative e la configurazione di quelle informatiche, soprattutto per disegnare i nuovi profili di autorizzazione e incompatibilità.

Bonus baby sitter per autonomi, cococo, medici e infermieri



Possono presentare richiesta i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per far fronte al Covid, ma anche medici, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia, gli operatori sanitari ( dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato) per i figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus ha un limite massimo complessivo di 100 euro settimanali e viene erogato mediante il libretto famiglia: può essere usato per i centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, ma è necessaria una comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.Questo bonus può essere utilizzato se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo Covid.

Come fare domanda

La domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità:

• dal sito internet www.inps.it, utilizzando l'apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, disponibile seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi” - “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” - “Bonus servizi di babysitting”;