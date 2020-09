Inps, aumento di stipendio retroattivo da 62mila a 150mila euro per il presidente Tridico. Il centro-destra chiede le dimissioni Anche al presidente dell’Inail viene concesso lo stesso stipendio di 150mila euro lordi all'anno, 40mila euro all'anno invece vanno ai vicepresidenti dei due Istituti (60mila se hanno deleghe). Ai consiglieri di amministrazione di Inps e Inail spetteranno 23mila euro

Pasquale Tridico, presidente dell’inps (Ansa)

Aumento di stipendio e con effetto retroattivo per il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Ad averlo previsto è un decreto interministeriale Mef-ministero del Lavoro dello scorso 7 agosto promosso dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Stando a fonti sindacali il compenso del presidente, che venne nominato dal governo nel quale M5S e Lega erano alleati, passa da 62mila a 150mila euro lordi l’anno.



Anche al presidente dell’Inail viene concesso lo stesso stipendio di 150mila euro all'anno, 40mila euro all’anno invece vanno ai vicepresidenti dei due Istituti (60mila se hanno deleghe). Ai consiglieri di amministrazione di Inps e Inail spetteranno 23mila euro ciascuno. Come detto l’incremento ha effetto retroattivo, «con decorrenza dalla data di nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri di amministrazione Inps e di Inail».

Salvini: paghi la cig e si dimetta

Tutto il centrodestra si ritrova unico nell'attaccare a testa bassa chiedendo le dimissioni al presidente dell'Inps. In primis giù duro il leader della Lega Matteo Salvini. «Non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta», scrive sui social il capo del Carroccio in relazione alla notizia. «Ma dove sono gli uffici di monitoraggio dell'Inps, quelli che ad agosto avevano denunciato, in una lista di proscrizione pubblica, i furbetti del bonus da 600 euro?», aggiunge il deputato e responsabile nazionale dipartimento Lavoro della Lega Claudio Durigon. «Urlavano onestà onestà e poi si aumentano in maniera considerevole lo stipendio», ironizza invece Maurizio Gasparri di Forza Italia ricordando che «da mesi» la gestione di Tridico dell'Inps è sotto accusa «per i suoi risultati disastrosi» e che oggi, anzichè erogare la cig si aumenta lo stipendio.