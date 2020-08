Inps, i bonus sospetti al vaglio dell’Antifrode valgono 48 milioni Chi ha incassato i 600 euro di marzo in via automatica ha avuto altri 600 euro in aprile. Solo alla terza serie di maggio è scattato il vincolo del calo di fatturato ed è entrata in scena l'Agenzia delle Entrate di Davide Colombo

Tridico sui bonus: L'Inps non ha diffuso i nomi dei parlamentari

Chi ha incassato i 600 euro di marzo in via automatica ha avuto altri 600 euro in aprile. Solo alla terza serie di maggio è scattato il vincolo del calo di fatturato ed è entrata in scena l'Agenzia delle Entrate

2' di lettura

Chi ha preso il bonus da 600 euro in marzo lo ha preso in via automatica anche ad aprile. Per questo i 40mila casi al vaglio dell'unità Antifrode Inps per verificare se non ci siano i margini per esercitare un'azione di recupero per indebiti pagamenti potrebbero riguardare due bonus, per un totale di 1.200 euro, vale a dire fino a 48 milioni di spesa. Solo in maggio, per la terza serie di questo bonus, concepito all'inizio della crisi per dare un sollievo a 11 categorie di lavoratori autonomi privi di ammortizzatori sociali, è scattato il requisito del calo di fatturato ed è stata coinvolta, accanto a Inps, anche l'Agenzia delle Entrate.

Due fronti per spiegare la fuga di notizie

Come ha riferito il presidente dell'istituto, Pasquale Tridico, nell'audizione del 14 agosto davanti ai parlamentari della commissione Lavoro della Camera, l'Istituto sta lavorando sue due fronti dopo la fuga di notizie sui pagamenti a tre deputati e circa duemila politici locali, tra consiglieri regionali e comunali. Il primo è con il Garante della Privacy, con cui è in corso un approfondimento tecnico-amministrativo per capire se e come debbano essere resi pubblici i nominativi. L'altro fronte è interno, un'audit decisa per capire in che modo l'attività dell'intelligence interna possa essere stata comunicata a fonti esterne.

Il passaggio in Consiglio di amministrazione

Dei controlli sui bonus che hanno portato all'individuazione di pagamenti degni di approfondimento perché probabilmente non dovevano essere effettuati (per esempio perché i beneficiari erano iscritti a fondi previdenziali diversi), il presidente venne informato a fine maggio. La questione - come riferito da Tridico - è stata portata in Cda ma senza fare i nomi di alcuno dei soggetti coinvolti. Sia l'esito del confronto con il Garante sia quello dell'audit interno verranno trasmessi alla commissione Lavoro della Camera, come concordato al termine dell'intervento di Tridico con la neo-presidente, Debora Serracchiani. Al di là della dei politici e degli amministratori coinvolti la vicenda vale come lezione sulla scelta di attivare trasferimenti monetari, sia pure in via di emergenza, senza una prova dei mezzi. Tridico in audizione ha spiegato che lo strumento principe per la prova dei mezzi è l'Isee, ma questo indicatore del reddito equivalente fotografa il reddito dell'anno precedente e non coglie il momento della crisi di liquidità di lavoratori autonomi e famiglie.



Gnecchi: meglio autodichiarazione con verifica a posteriori

Secondo la vicepresidente dell'Inps, Maria Luisa Gnecchi, un margine per provare una soluzione c'è: «Non esiste un criterio di esclusione nelle norme previste per chi esercita una carica elettiva, esiste l'incompatibilità se si è iscritti a due fondi previdenziali obbligatori, questa è la verifica da effettuare. A me spiace che non si sia tenuto conto che ci sono persone iscritte a due fondi previdenziali obbligatori per sopravvivenza, non per scelta, un lavoro dipendente part time e un'iscrizione in gestione separata o Enpals o altro fondo. Si sarebbe potuto procedere con autodichiarazione, verificata a posteriori. Ci sono persone con redditi molto bassi che sono rimaste escluse per l'iscrizione a due fondi pensionistici. Si potrebbe inserire un correttivo nella conversione in legge del Dl 104».