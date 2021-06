Inps congela la Cig per fine fondi. Il governo: già sbloccata dal Cdm

2' di lettura

Da una settimana le imprese si sono viste congelare dall’Inps l’autorizzazione all’utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19, per via del superamento del “plafond” a disposizione. In vista della scadenza del 30 giugno della cig con la causale Covid-19 (gratuita), in un quadro caratterizzato ancora da molte aziende in difficoltà, con aperture parziali, c’è stata una corsa nelle richieste e, in prossimità di fine maggio, quando le ore autorizzate sono arrivate al 120% delle risorse stanziate, è scattato il blocco delle autorizzazioni da parte di Inps.

Ieri il governo è corso ai ripari: in consiglio dei ministri chiamato ad approvare il decreto legge sull’assegno unico, fuori sacco - secondo quanto spiega l’ufficio stampa del ministero del Lavoro -, «è stata accolta la proposta del ministro Andrea Orlando previa una puntuale definizione da parte del ministero dell’Economia». Nel comunicato finale di Palazzo Chigi non c’è traccia della norma, che viene confermata dalle fonti ministeriali. La bozza oggetto di approfondimento tecnico consentirebbe all’Inps di autorizzare le ore di Cig molto al di sopra del 100% delle risorse stanziate, considerato che poi la Cig effettivamente utilizzata è più bassa.

Si supererebbe il limite (normativo e contabile) calcolato sulle ore di cig autorizzate dall’Istituto, passando a quanto realmente utilizzato, ovvero allo stanziamento per il 2021, pari a oltre 7,2 miliardi. Il “tiraggio”, ovvero l’effettivo utilizzo, della cig richiesta nel 2020 è stato poco sopra il 40%, e nel 2021 si è arrivati quasi alla metà. Dunque l’utilizzo effettivo è di gran lunga inferiore rispetto alle ore di cig richieste dalle imprese e autorizzate dall’Inps.

Il problema è sorto il 28 maggio, quando l’Istituto guidato dall’economista Pasquale Tridico ha congelato le autorizzazioni per le richieste presentate dalle imprese per ottenere l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis), destinato al terziario e alle pmi. Da ieri sono finite in stand by anche le domande presentate per utilizzare la cig ordinaria e in deroga, sempre con la causale emergenza Covid-19. Dunque anche le imprese del commercio, della manifattura, delle costruzioni si sono viste congelare le richieste di autorizzazione all’uso dell’ammortizzatore sociale emergenziale. In precedenza, quando si è raggiunto il limite del 100% dell’autorizzato, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico aveva chiesto l’autorizzazione del ministero del Lavoro, in qualità di ministero vigilante, e del Mef, ottenendola. Poi una settimana fa, quando le autorizzazioni hanno superato il limite delle risorse stanziate, attestandosi al 120%, Tridico ha scritto nuovamente al ministro del Lavoro Orlando, prospettando che come limite contabile si facesse riferimento alle ore di Cig effettivamente utilizzate. Soltanto ieri è arrivata la bozza di norma. Con la norma ancora allo stadio di bozza, resta da capire quando si sbloccheranno le autorizzazioni.

«Con il ricorso ad una norma specifica - spiega il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon - vogliamo dare una soluzione strutturale al problema, facendo riferimento ad un indicatore più preciso, le ore realmente fruite di Cig e non le autorizzate. Non c’è alcun problema di copertura». Anche Tridico conferma: «Non c’è un problema di finanziamento della cassa integrazione, ma di limiti contabili che insieme alla Ragioneria generale dello Stato stiamo superando».