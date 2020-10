Pensioni, il coronavirus pesa sui conti Inps: rosso da 26 miliardi Minori contributi e maggior spesa per Cig e altre prestazioni. C'è l'effetto del Cura Italia e del Rilancio, non ancora quello del Dl Agosto. Allarme del Comitato di vigilanza di Davide Colombo

È un’impronta pesante quella lasciata dall’emergenza pandemia sui conti dell’Inps. Il bilancio assestato 2020 approvato ieri dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) segna infatti un risultato di esercizio negativo per oltre 26 miliardi, con un peggioramento di 19,6 miliardi rispetto alle previsioni originarie scritte un anno fa, quando di Covid-19 ancora non si conosceva il nome.

Il peso del minor gettito

A pesare sono stati 14,9 miliardi di minor gettito contributivo accertato e dovuto alle sospensioni decise dal Governo, mentre gli altri 4,1 miliardi sono frutto delle maggiori prestazioni sostenute con la cassa dell’Istituto nei mesi dell’emergenza e che si sono aggiunti agli interventi finanziati direttamente con trasferimenti statali. I saldi a fine anno tengono conto dell’impatto dei decreti 18 e 34 (Cura Italia e Rilancio) ma non ancora del dl 104 approvato in agosto anche per rifinanziare la cassa integrazione. Gli effetti contabili di quest’ultimo insieme di interventi entreranno a questo punto nel preventivo 2021, che dovrebbe essere predisposto e approvato tra fine ottobre e fine dicembre.

Gli interventi coperti da nuovo deficit pubblico che si possono leggere in questo assestamento di bilancio sommano 34,7 miliardi, di cui 6,5 per coprire i maggiori interventi delle Gestioni prestazioni temporanee e parte dei Fondi di solidarietà (Fis) e 28,4 per le prestazioni Gias, dove a fare la parte del leone sono stati gli impegni per la Cig ordinaria e le indennità Covid-19 oltre, naturalmente, alle contribuzioni figurative.

Ma in questo capitolo rientrano anche 955 milioni di Reddito di emergenza, 2,2 miliardi per permessi ex legge 104/92 e altre indennità, 466 milioni di bonus baby sitting e via elencando.

Peggiora la situazione patrimoniale

Cambia anche la situazione patrimoniale netta dell’Inps, che a fine anno si assesterà a 13,7 miliardi, in peggioramento di 18,5 miliardi rispetto alle previsioni originarie. Nell’anno le uscite Inps a carico della fiscalità generale arriveranno a 149,1 miliardi , mentre le prestazioni mutualizzate saranno pari a 241,4 miliardi, su un gettito contributivo di 221,2 miliardi. Il Civ, presieduto da Guglielmo Loy, ha approvato l’assestamento 2020 prendendo atto degli «inevitabili effetti dovuti alla diminuzione delle entrate e all’aumento delle prestazioni imposto dall’emergenza» e non ha nascosto le sue preoccupazione sia per quel che riguarda la gestione dell’ultimo trimestre sia, in prospettiva, per la sostenibilità e l’equilibrio del rapporto tra assicurati (in leggero calo) e pensionati (in piccola crescita), ora giunto a 1,25, «è un tema, questo della “tenuta” - si legge nella nota diffusa - che il legislatore dovrà osservare con attenzione in termini di interventi normativi e finanziari».