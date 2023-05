Inps e pensioni, lettera di Tridico ai dipendenti: la crisi demografica è una mina sul bilancio, effetto inflazione sui conti già nel 2023

Da andamento demografico e indicizzazioni i rischi per i conti Inps

Le indicazioni contenute nella lettera, ricalcano gli allarmi già lanciati a più riprese dello stesso Tridico: anzitutto, si legge che «l'andamento della crescita demografica in Italia pone a rischio l'equilibrio di bilancio e apre nuove sfide per governare gli scenari del futuro». Il progressivo invecchiamento della popolazione associato al fenomeno della denatalità, in altre parole, rischiano di trasformarsi in una mina per i conti dell'ente e per la sostenibilità dell'intero sistema previdenziale. Ma non è la sola: «la ripresa dell'inflazione, dal 2022, soprattutto a fronte di una dinamica salariale e contributiva costante, pone criticità già dal 2023, considerando l'indicizzazione, seppure non al 100% per tutti i pensionati, dei ratei pensionistici».

Cresce il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati dall'ente

Tridico e tutto il cda rivendicano i numerosi risultati ottenuti durante il loro mandato malgrado le tante difficoltà incontrate, a partire da quelle legate alla pandemia. Nella missiva si evidenzia che «l'Istituto, in questi anni, pur in carenza di risorse umane, è riuscito comunque a rispondere alle esigenze del Paese, grazie al grande sforzo collettivo, con il contributo, senza distinzioni e con spirito di servizio, di tutto il personale e degli organi di vertice». E la conferma arriverebbe dal livello di soddisfazione dell'utenza, che «ha registrato ogni anno una continua crescita, attestandosi nelle ultime rilevazioni di customer experience su un indice di 3,93, in una scala di giudizio dal 1 a 5».

