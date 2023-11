Inps, flop incentivi per beneficiari Rdc: solo 484 assunti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’incentivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Reddito di cittadinanza ha riguardato 138 persone nel 2020, 139 nel 2021 e 207 nel 2022, per un totale di 484 persone assunte. È quanto emerge dall’Osservatorio sulle politiche occupazionali dell’Inps appena pubblicato. L’incentivo per assunzione di lavoratori beneficiari o destinatari di Naspi (l’indennità mensile di disoccupazione) ha interessato nel 2020 5.028 persone, 4.159 nel 2021 e 3.985 nel 2022. L’Esonero contributivo totale per giovani per le assunzioni a tempo indeterminato in base alla legge del 2020 ha riguardato invece 213.476 ragazzi nel 2022.

Inps, 2 milioni agevolati con Decontribuzione Sud nel 2022

Sono quasi due milioni i rapporti di lavoro agevolati nel 2022 con Decontribuzione Sud, la misura che prevede per i rapporti di lavoro dipendente un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud. Lo si legge sempre nell’Osservatorio delle politiche occupazionali pubblicato dall’Inps secondo il quale hanno usufruito della misura nell’anno 1.984.312 rapporti, 1.537.823 dei quali a tempo indeterminato. Per il tempo indeterminato i rapporti agevolati riguardano 1.012.434 uomini e 525.389 donne mentre per i contratti a termine i rapporti incentivati riguardano 276.050 uomini e 170.439 donne.

Nel 2022 aumenta apprendistato e trasformazioni in fisso

Secondo l’osservatorio dell’Inps, per il periodo dal 2018 al 2022, fino al 2019 si registra una generale diminuzione del numero medio di lavoratori, in particolare quelli che beneficiano degli incentivi all’occupazione a tempo indeterminato: ha inciso in modo considerevole la mancata proroga degli incentivi all’assunzione previsti per il 2015 e il 2016 (esonero triennale e biennale). Nel 2020 sono state introdotte nuove agevolazioni contributive, tra cui la Decontribuzione Sud, ma la crescita si fa più incisiva nel 2021 per tutte le diverse categorie di agevolazione e prosegue nel 2022 confermando l’Apprendistato come incentivo principalmente utilizzato (48%), seguito dai contratti a tempo indeterminato (36%).

Parte controllo esistenza in vita pensionati all’estero

Scatta poi un nuovo accertamento da parte dell’Inps sull’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono la pensione all’estero. In una nota l’Istituto ha fatto sapere che la verifica sarà articolata in due fasi. La prima, riferita all’anno 2024, che si svolgerà da marzo a luglio 2024, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2024 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2024. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2024.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2024 a gennaio 2025, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2024 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.