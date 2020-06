Inps: con una sanatoria di 160mila lavoratori irregolari maggiori entrate fiscali e contributive per mezzo miliardo

Finora meno di diecimila domande ma la partenza lenta potrebbe essere legata alla crisi e alla bassa comunicazione. Gli oneri per i datori (500 euro per lavoratore) sono molto inferiori a quelli delle sanatorie del 2002 e del 2012, per questo non si può ancora dire che l'articolo 110 bis del dl Rilancio è stato un “flop” di Davide Colombo

Meno di diecimila domande di regolarizzazione di lavoratori domestici e braccianti a tre settimane dal varo della sanatoria voluta fortemente dalla ministra Teresa Bellanova autorizzano a parlare di “flop”, visto che l’attesa del governo era per almeno 220mila adesioni? La risposta che arriva da un’analisi di impatto realizzata a Inps e che verrà pubblicata lunedì 15 giugno offre una risposta interlocutoria.

Il contesto, ovviamente, è particolare, la crisi indotta dalla pandemia è diversa dalle precedenti e una partenza lenta potrebbe essere dovuta alle procedure e la documentazione da reperire. La mancanza di un pubblicità istituzionale, aggiungiamo noi, fa il resto. Ma se l’operazione si rivelasse alla fine vincente i risultati potrebbero essere più che significativi.



Un miliardo di retribuzioni in più e Mezzo miliardo di maggiori entrate

L’emersione di circa 160mila lavoratori a basso reddito farebbe registrare stabilmente - stando all’analisi Inps - oltre un miliardo di retribuzione lorda, contributi sociali prima non versati per circa 265 milioni, imposte dirette (Irpef e addizionali locali) per circa 225 milioni. Nel complesso, a fronte di maggiori entrate fiscali e contributive per circa 500 milioni, i lavoratori regolarizzati subirebbero una riduzione di reddito immediatamente disponibile pari a circa la metà. Ma in compenso potranno contare in futuro su migliori trattamenti pensionistici ed assistenziali.



Il difficile confronto con i precedenti

Per questa sanatoria è previsto un versamento di 500 euro per lavoratore, mentre per le regolarizzazioni del 2002 si pagavano 700 euro e nel 2021 circa mille. Non solo. Nella sanatoria del 2012 si richiedeva anche il pagamento di almeno 6 mesi di contributi evasi, per un saldo che per alcune tipologie di lavoro dipendente poteva arrivare a circa 4mila euro. Dunque non si può certo dire che questa volta sia in campo un disincentivo economico. La differenza è, come detto, nel tipo di crisi in atto, cui va aggiunta la diversa scala che ha assunto il sommerso nella nostra economia.

