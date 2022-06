Inquadra ed entra nello speciale mondo NFT,fra cattedrali d'arte e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Se in occasione del Salone del Mobile, How to Spend it si mette in viaggio per le vie di Milano per incontrare dal vivo i suoi lettori in un salotto su quattro ruote, non meno importante è l'appuntamento nelle stanze virtuali del magazine, l'esclusiva club house che da settembre scorso, ogni mese e ad ogni uscita, si rinnova con una speciale edizione NFT e tante iniziative collegate.

In occasione del numero del design, in edicola da venerdì 27 maggio, per chi vuole unire experience reale e virtuale, basta inquadrare il QR code che vedete qui sopra e che è pubblicato sul giornale.

Loading...

Vale una sola regola: sentirsi a casa, fra amici. Il QR code è la chiave d'accesso a uno spazio riservato dove i lettori-utenti possono interagire, giocare, condividere idee e vincere premi pensati a misura dei loro interessi.

Quest'edizione NFT vede protagonista un progetto intergenerazionale che unisce heritage e futuro, natura e tecnologia. L'artista scomparso Roberto Gavinelli ha portato avanti per anni la sua ricerca sulla sostenibilità con sculture-pezzi unici in materiale riciclato, le Cattedrali. Dopo la sua morte, il figlio Graziano ha ripreso il lavoro del padre e ne ha realizzato una collezione destinata alla blockchain, esposta su Unikquo.com. Grazie alla collaborazione con Tokenance e Qiibee, How to Spend it regala in esclusiva una delle Cattedrali in versione NFT.

Plasmare la realtà con le mani e con la capacità di sogno: è questa la visione che costruisce il benessere come spazio personale e collettivo. Il lavoro dei Gavinelli è un artwork che si radica nella storia per proiettarsi nel futuro, il tutto guardando alla natura e alla sua salvaguardia come gesto non conservativo ma creativo.